Death Stranding 2: Meer details en Limited Edition controller

Vandaag doen PlayStation en Hideo Kojima opnieuw het boekje open over Death Stranding 2. Sony is hands-on gegaan met de eerste 30 uur van de game en bieden een uitgebreide kijk op enkele details en verhaalelementen. Hideo Kojima laat teven de Limited Edition Dualsense controller zien die later deze maand vooruit te bestellen is.

Het verhaal speelt zich 11 maanden na het eerste deel af. Sam Porter Bridges leidt een rustig leven met zijn BB, Lou, maar wordt door Fragile naar Mexico geroepen. Daar raakt hij betrokken bij een incident dat hem uiteindelijk naar Australië brengt. In Australië moet hij opnieuw een verdeelde samenleving herenigen. Het tweede deel speelt zich dus niet meer af in Noord-Amerika. Dat zou ook niet gaan, aangezien we in het eerste deel het continent al aan elkaar hebben geknoopt met het rondbezorgen van verloren pakketjes.

In tegenstelling tot het eerste deel, dat een langzame opbouw kende, biedt Death Stranding 2 een sneller verloop van het verhaal. Spelers krijgen eerder toegang tot nieuwe uitrusting en structuren. Waardoor de eerste paar uren niet zo traag aanvoelen als het eerste deel. De meeste spelers haakte hier namelijk al af. Indien jij een van die afhakers bent, maar wel enorm geïntrigeerd bent door deel 2, biedt het tweede deel een recap van het verhaal en een begrippenlijst waar je je jargon op peil mee kunt houden.

Net als het voorgaande deel is Death Stranding 2 heel filmisch opgezet. Zo bevat het indrukwekkende graphics waarbij de Decima Engine dankzij de PlayStation 5 (Pro) volledig tot zijn recht komt. Van de woestijnen van Mexico tot de Australische fauna. Alles ziet er levensecht uit en dat wordt onderstreept door een nieuwe mogelijkheid om de camera hoger in de lucht te plaatsen alsof je vanuit een drone kijkt. Hierdoor heb je een veel beter overzicht van de uitgestrekte schoonheid in deze game. Het filmische effect wordt nog eens versterkt door opnieuw een breed aanbod aan verschillende soundtracks die op verschillende momenten afspelen. Iets wat we al zagen in het eerste deel.

Op het gebied van interactieve gameplay zorgt Death Stranding 2 voor meer variatie en meer gevaar. Zo zijn er nieuwe vijanden zoals de Watcher BT die Sam kunnen zien en menselijke Armed Survivalist. Nieuwe gevaren vragen om nieuwe wapens. Daarom heeft Sam ditmaal holografische granaten om vijanden om de tuin te leiden, maar ook een lange elektrische stok om alles in zicht te frituren met meer volt dan je stopcontact.

En dan nog de controller

Aanschouw: De Limited Edition Death Stranding 2 Dualsense controller. De controller is zwart met enkele details op de voorkant, of bovenkant, het is maar net hoe je het ziet. Op de achterkant, of de onderkant, zie je het tekstuele logo van de game. De controller is vanaf 22 mei vooruit te bestellen via PlayStation Direct en kost € 84,99.