Grounded 2 komt al heel snel!

Mensen met een shrink-kink en fans van de eerste Grounded opgelet – het tweede deel verschijnt al op 29 juli 2025. Het lijkt verder erop dat ze dit maal meer soorten gebieden gaan exploreren.

In Grounded zijn de rollen omgedraaid: Jij bent zo klein als een mier en de wereld is zo groot als.. de wereld is voor een mier, denk ik dan? Maar goed, bouw je base en overleef deze harde realiteit. Nu, tijdens de XBox showcase, kondigt de grootmacht een tweede deel aan. Benieuwd? Check de trailer voor Grounded 2 hier beneden!

Shrunk again, but the world is much larger. In this open-world, single-player or co-op survival adventure, craft weapons and armor, build your base, and traverse the playground on your buggy. But something else is out there—and it hasn’t forgotten you. – Xbox over Grounded 2