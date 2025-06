Mudang: Two Hearts, een Koreaanse mysterie thriller

De Xbox Showcase heeft wat voor ieder soort gamer, dat blijkt maar weer na de aankondiging van een nieuwe IP – Mudang: Two Hearts. Deze Koreaanse game lijkt een mysterie thriller verhaal te brengen in game-vorm.

Mudang: Two Hearts speelt zich af in de nabije toekomst en verteld een verhaal over Zuid- en Noord-Korea. De game zal in 2026 verschijnen en lijkt op een vrij unieke en verhalende ervaring. Check de trailer hier beneden!

Mudang: Two Hearts is a new stealth action thriller set in modern-day South Korea. In the not-too-distant future, the divided nations of South and North Korea are on the verge of reunification. On the day when the historic bill was set to pass, a mystery terrorist group attacks the South Korean National Assembly, throwing the entire nation into chaos. Sent to uncover the truth, a North Korean soldier stumbles upon a K-Pop star and is given a new mission: protect the girl who can unravel it all.