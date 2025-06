Van Pokémon naar Beast of Reincarnation

Tijdens de Xbox Showcase van juni 2025 verschijnt er een hele bijzondere titel in beeld. We zien namelijk een game van Game Freak, de makers van de Pokémon RPG-titels. Ze maken een game dat Beast of Reincarnation heet en die verschijnt in 2026.

Van ontwikkelaar Game Freak, verschijnt Beast of Reincarnation die vanaf dag één op Game Pass speelbaar is in 2026. De game verschijnt op Xbox, PC en PlayStation 5.

In een post-apocalyptisch Japan, een land dat ten onder is gegaan aan corruptie en wordt overspoeld door monsterlijke beesten, rust de laatste hoop van de mensheid misschien wel op Emma — een verstotene die vervloekt is als een Blighted One — en Koo, haar trouwe hondengezel.

Overleef een reis door een onheilspellende, constant veranderende wereld waarin gevaarlijke bossen zomaar kunnen opdoemen in de woestenij. Terwijl Emma en Koo dieper het onbekende in trekken, groeit hun band— en daarmee bloeien vreemde krachten op.

Ontdek wat het betekent om mens te zijn in Beast of Reincarnation, een grootschalige actie-RPG voor één speler en één hond, gebouwd rond veeleisende, technische gevechten.

Van Game Freak?

We zien niet vaak een nieuwe game van Game Freak dat geen Pokémon is. De laatste games waren dan ook niet heel erg goed, maar dit is eindelijk Game Freak’s kans om te bewijzen dat ze veel meer kunnen dan halfbakken Pokémon games maken.