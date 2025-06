Nintendo Switch 2 meer dan 3,5 miljoen keer verkocht

De Nintendo Switch 2 breekt alle records als het aankomt op snelst verkopende videogame console ooit. De Nintendo Switch 2 verkoopt in 4 dagen tijd meer dan 3,5 miljoen exemplaren. Dat is meer dan de 3,5 miljoen PlayStation 5 consoles die Sony wist te verkopen in 4 weken!

Nu is die vergelijking een heel klein beetje flauw, want we weten allemaal dat de vraag naar de Sony-console zo ontzettend groot was en Sony kampte met enorme voorraadproblemen door onder andere Covid. Toch is het nog steeds indrukwekkend dat Nintendo de opvolger van de Switch in 4 dagen tijd maar liefst 3,5 miljoen keer krijgt verkocht. Terwijl toch veel fans nog even wachten tot er iets meer games beschikbaar zijn, racen zo’n drie en een half miljoen mensen rond in de nieuwe open world Mario Kart, daarover binnenkort meer, trouwens!

In de eerste vier dagen is de Nintendo Switch 2 wereldwijd al meer dan 3.5 miljoen keer verkocht. Het is daarmee het snelst verkopende Nintendo-systeem ooit. pic.twitter.com/B6Goe1sMUV — Nintendo Nederland (@NintendoNL) June 11, 2025

Nintendo gaat er ook niet met de pakken bij neerzitten. Zo hebben ze gisteren een Nintendo Switch 2 update aangekondigd voor Splatoon 3 en hebben ze een nieuwe Splatoon spin-off aangekondigd die exclusief naar de Nintendo Switch 2 komt. Tevens gaan morgen de preorders live voor Pokémon Legends Z-A via de My Nintendo Store, waar je de game vooruit kunt bestellen met enkele hele toffe extra’s.

“De Nintendo Switch 2 vertegenwoordigt de volgende evolutie van de Nintendo Switch en we zijn erg blij en dankbaar dat het systeem al zijn weg naar zoveel spelers in Europa heeft gevonden, aldus Luciano Pereña, CEO en President van Nintendo of Europe. “We vinden het geweldig dat steeds meer spelers via games als Mario Kart World verbinding met elkaar maken en de ervaring delen met vrienden en familie, dichtbij of ver weg.”

Mario Kart World en Nintendo Switch 2 Welcome Tour zijn op dit moment de enige exclusieve Nintendogames op de Nintendo Switch 2, maar je kunt ook aan de slag met verbeterde versies van Breath of the Wild en Tears of the Kingdom. Volgende maand verschijnt in ieder geval Donkey Kong bananza op 17 juli.