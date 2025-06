Review: F1 25

F1 25 staat volledig in het thema van “F1 The Movie” maar ook de team swap van Lewis Hamilton die naar Ferrari is gegaan. Leuk en aardig, maar hoe speelt de game?

F1 25 is hier en het is weer tijd om je racepak af te stoffen en achter het virtuele stuur te kruipen. Een aantal dingen zijn nieuw dit jaar, niet zomaar een driver/team refresh. Zo probeert EA en CodeMasters iets nieuws uit om het racen leuk te houden.

Natuurlijk krijg je alle nieuwe auto’s van het 2025 seizoen, met wat opmerkelijke dingen. Yuki Tsunoda zit al in de Red Bull, maar zo zien we Jack Doohan wél nog rond rijden in de Alpine.

Fans van de lagere formule classes; aan jullie is wederom ook gedacht. Alle F2-auto’s en coureurs van 2024 zitten erin, wat best vet is als je carrière start in F2. De auto’s van het 2025 seizoen zullen later dit jaar beschikbaar worden via een patch, zoals we dat ondertussen al kennen van de vorige games.

Circuits, in beide richtingen

De standaard circuits van het 2025-seizoen zijn allemaal aanwezig, maar EA en Codemasters hebben ervoor gekozen dat drie banen achterstevoren kunt rijden: Zandvoort, Red Bull Ring en Silverstone.

Zandvoort is chaos, maar vloeit wel een stuk lekkerder als zijn normale rijrichting. De Red Bull Ring is misschien wel beter dan de normale versie, tot wel makkelijk 4 seconden sneller. Silverstone is niet heel spannend en blijft enigszins hetzelfde.

Daarnaast zijn vijf circuits LIDAR-gescand, wat ze veel nauwkeuriger maakt en realistischer aanvoelen tijdens het rijden. Melbourne, Suzuka, Imola, Miami en Bahrein zijn nu meer in lijn met de echte wereld, al verwacht geen visueel spektakel—het ziet er gewoon goed uit. Niet alleen het asfalt is geüpdate maar ook de rest van het circuit. Zo merk je de sfeer van een raceweekend nóg beter dankzij de aankleding van de omgeving met schermen, fans, vlaggen en motorhomes—je voelt de energie.

Natuurlijk is het wel belangrijk dat je ogen gefocust zijn op de weg en je tegenstanders!

Handjes vol, brein overbeladen

Vergeleken met de vorige game voelt F1 25 grotendeels hetzelfde, maar met meer onderstuur die beter op te vangen is. Je moet nu geleidelijk insturen, anders ga je glijden wat resulteert in tijdverlies. Op hoge snelheid voelen de auto’s alsof ze vastgeplakt zitten aan de baan, maar op lage snelheid voelt het alsof je een boodschappenkarretje door een parkeergarage probeert te manoeuvreren. Ook zijn de auto’s iets gevoeliger maar vergeeflijker met wheelspin in de lage versnellingen.

De AI is tevens ook aangepast, en ja, ze zijn beter maar toch irritant en doen soms nog steeds alsof je er niet bent. De starts zien er stukke beter uit, en lijkt het al snel alsof je naar het echte werk op TV aan het kijken bent. Na de start is het echter chaos. De AI maakt inhaalacties waarvan je je hoofd gaat schudden—je weet wel, buitenom in een krankzinnige remzone, je afsnijden waardoor je vervolgens je vleugel of een stuk vloer verliest.

Met de nieuwe handling en de AI, wordt de game soms net iets te veel. Je zou kunnen zeggen dat het enigszins een reëel beeld geeft van een echte coureur in de auto, maar dat zijn wij niet.

Visueel interessant maar vereisend

Grafisch ziet F1 25 er strak uit, vooral met Path Tracing aan en de rest van de settings opgekrikt naar ultra high—maar damn, je hebt een monster van een PC nodig om het speelbaar te draaien.

EA raadt een RTX 4080 Super of RX 7900 XTX aan, en dat is alleen voor 1080p bij 60 fps. Mijn computer heeft het echter prima gedaan op een ultra high setting, zonder path tracing en ray tracing op medium:

Intel i9-10900k

GIGABYTE RTX 3080 12GB

16GB DDR5 RAM

Philips NVMe (Gen.3) SSD

Zelf heb ik voornamelijk met VR gespeeld, een Oculus Rift S, om precies te zijn. Met de settings op High zag de game al veel beter en realistischer uit dan vorig jaar. Ook werkt de VR mode een stuk beter en werd ik niet duizelig na een 100% race. Wel is de game niet volledig VR en zijn de menu’s nog steeds gewoon in 2D. Het wisselen van 2D naar 3D is vaker wel hinderlijk omdat je dan vaker tegen een zwart scherm aankijkt en het langer duurt voordat je op de baan bent dan als je op een monitor speelt.

Ook is er verhaal aanwezig

Braking Point 3

De verhalende modus keert terug, en hoewel het idee geweldig is, is de uitvoering… enigszins goed maar vaker voorspelbaar en cringeworthy. Sommige dialogen voelen alsof ze geschreven zijn door iemand die F1 pas vorige week heeft ontdekt. Wel zijn ze niet slecht en voegt het een leuke game mode toe met challenges en targets waardoor je je beter kan verdiepen in het verhaal.

F1 Movie Scenarios (alleen in de Iconic Edition)

Er zijn zes scenario’s uit de F1-film waarin je eerst een clip vanuit “F1 The Movie” krijgt, dan het moment in de game naspeelt, en dan weer een clip. Vet concept! Zo krijg je verschillende challenges als het team van APXGP en verplaats jij je voor een aantal momenten uit de film in de schoenen van Sonny Hayes (Brad Pitt).

Helaas is de mode met bijbehorende challenges alleen beschikbaar in de Iconic Edition, wat een rare keuze is. Zo denk ik dat “F1 The Movie” nieuwe fans gaat trekken, en mensen stiekem toch ook wel in de schoenen van een race coureur willen stappen. Deze mode zou de perfecte segue zijn om in F1 te komen, laat staan motorsport.

Verdict

F1 25 is een game die een iets groter stapje vooruit heeft gezet dan zijn voorganger. Auto’s zijn gevoeliger maar ook weer vergeeflijker voor de nieuwe speler. Grafisch ziet de game er ook heel goed uit, maar is het een vereisend spel dankzij de nieuwste grafische technieken van renderen.

Jammer vind ik dat de “F1 The Movie” mode alleen beschikbaar is in de Iconic Edition van €80,-. De base versie (€60,-) van het spel mist deze challenges en ook de auto vanuit de film. Toch is het niet waard om €20 euro extra neer te tellen voor deze zestal challenges.