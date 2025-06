Donkey Kong Bananza is Donkey Kong Odyssey!

Op 18 juni 2025 heeft Nintendo een speciale Nintendo Direct aflevering online geplaatst die volledig in het teken staat van Donkey Kong Bananza. Ongeveer een maand voor de release van de game krijgen we 15 minuten aan nieuwe informatie, beelden en details. Dit zijn de highlights!

Je zou het misschien niet zeggen, maar Donkey Kong Bananza speelt zich volledig af onder de grond. Alleen heeft iedere laag van de planeet een eigen uiterlijk en blijkbaar ook een eigen lucht. We reizen dit keer wederom niet alleen, maar is het grote verschil dat we niet worden vergezeld door Diddy Kong, maar door pauline! Deze jongedame trekt met DK op in deze gloednieuwe 3D Donkey Kong en je kunt haar in de co-op mode zelfs besturen. In deze co-op mode roept Pauline kreten uit die zich manifesteren als rotsblokken en zo op vijanden afvliegen. Dit is gelijk een mooi bruggetje naar het feit dat alles in deze game fysiek is. Alles kan kapot en alles moet kapot.

Donkey Kong kan de omgeving manipuleren door te slaan, te duiken, rotsblokken op te rapen, er mee te gooien, draaien of er op te surfen. Je moet de wereld ook wel een beetje kort en klein slaan want overal liggen goodies verstopts zoals de gigantische gouden bananen die Banandium Gems worden genoemd. Dit zijn eigenlijk de gouden sterren die je kent ui de Super Mario Games. Donkey Kong heeft eigenlijk hetzelfde arsenaal als in al zijn voorgaande games (zijn handen en voeten) en zo ook al zijn vertrouwde moves. Als toevoeging daarop heeft Donkey Kong toch nog enkele verrassingen voor ons en dat is dat hij kan veranderen in een stomende woedende aap, zebra of struisvogel! Elke speciale vorm is maar tijdelijk te gebruiken, maar geeft DK wel speciale krachten zoals meer kracht, sneller kunnen rennen of zelfs kunnen vliegen.

Een grote wereld met veel loot

Er liggen allemaal dingen verstopt in de grote wereld van Donkey Kong Bananza en met al deze vondsten kun je je gameplay zodanig aanpassen naar eigen wens. Je kunt met goud dingen kopen, met muntjes dingen kopen en je kunt cosmetische aanpassingen vergaren voor DK zoals een andere outfit of een andere kleur vacht. Je kunt ook muziekdiscs vinden die je kunt afspelen in je hideout. Als goed oplet dan hoor je al verschillende melodietjes die tientallen jaren teruggaan!

De wereld van Donkey Kong Bananza doet ons heel sterk denken aan Super Mario Odyssey. Tijdens de Nintendo Direct zie je dan ook dat er verschillende uitdagingen zijn die eigenlijk een soort Donkey Kong versie zijn van Mario Odyssey. Zo zijn er zelfs klassieke bonus levels die even de stijl van Donkey Kong Country adopteren.

Even klaar met vechten?

Dan kun je aan de slag met een minigame die je naast de game kunt spelen. Deze minigame speel je met de muisbesturing van de Joy-Con en hiermee klei je verschillende Nintendofiguren in elkaar en kun je ze verven. Je kunt ook je eigen creaties maken.

Amiibo!

Donkey Kong Bananza ondersteund Amiibo’s en er komt zelfs een hele nieuwe Donkey Kong Bananza Amiibo aan met niemand minder dan DK die Pauline op zijn rug draagt.

Gameshare en meer

Donkey Kong Bananza is in co-op te spelen en dit betekent dat Player 2 speelt als Pauline die kreten van steen werpt naar vijanden. De tweede speler kan samen met jou spelen op dezelfde console, maar je kunt ook gameshare gebruiken met een andere Nintendo Switch 2 of Nintendo Switch. De andere speler heeft de game niet nodig om mee te kunnen spelen in co-op. Dit werkt zowel lokaal als via Game Chat.

Voor spelers die niet van een uitdaging houden is er een speciale Assist Mode waarin de game je via een spoor laat zien waar je heen moet. In deze mode krijg je ook maar 50% van de schade die je normaal zou krijgen.