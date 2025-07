Guild Wars 2: Ontmoet de Ritualist, Antiquary en Paragon

Eerder zagen we al de nieuwe Elite Specializations voor de Mesmer, Guardian en Ranger. Nu is het tijd voor ArenaNet om de nieuwe Guild Wars 2 specs aan te kondigen voor de Warrior, Necromancer en Thief!

Guild Wars 2: Visions of Eternity verschijnt op 28 oktober 2025 en dat betekent een boel nieuwe content. Hieronder vallen onder andere de nieuwe Elite Specializations, dit maal zonder wapen, maar jij kan in ieder geval jouw favoriete profession uitbreiden met nog veel meer goeds.

Antiquary – Thief

De thief staat bekend om stealth, spike damage en een boel snelle actie. Ditmaal gaan ze een meer wacky kant op met de Antiquary. Deze spec kan relics uit het verleden laten opgraven door loot-hongerige Skritt om deze te benutten in combat. Daarnaast kan de spec shredden met een gitaar, wanneer je deze als relic krijgt.

Paragon – Warrior

De Paragon kennen we allemaal waarschijnlijk uit Guild Wars: Nightfall. Wat toen een aparte profession was, lijkt nu helemaal te blenden met de Warrior. Logische keuze ook als je er even over nadenkt! De Paragon is een ware support spec, met Chants kan jij jouw party en jezelf nóg sterker maken.

Ritualist – Necromancer

Nog een Shroud voor de Necromancer, maar dit keer eentje met summons. De Ritualist kwamen we voor het eerst tegen in Guild Wars: Factions en komt nu eindelijk terug voor de Necromancer. De Ritualist kan spirits uit de historie van Tyria oproepen om te helpen in gevechten. Spirits dienen allemaal een ander doel, zoals een attack, crowd control en nog veel meer. Check de trailer hier beneden voor de real deal!

Guild Wars 2: Visions of Eternity is te spelen vanaf 28 oktober 2025. Je kan de nieuwe Elite Specializations proberen tijdens de beta van 20 t/m 27 augustus. Wij hebben ook nog wat toffe verrassingen in petto omtrent Guild Wars 2.