Darksiders 4 officieel aangekondigd

De THQ Nordic showcase van 2025 sluit af met een officiële aankondiging van Darksiders 4. Precies een jaar na de eerste teaser, weten we eindelijk dat het om een volledig vervolg gaat van de hoofdlijn van de franchise.

De eerste teaser die we kregen tijdens de THQ Nordic Showcase van 2024 gaf het vermoeden dat het zou gaan om een Remake van Darksiders. Dit was dan ook een gerucht die zijn rondte maakte op het internet. Ruim een jaar later, weten we eindelijk dat het gaat om een nieuwe deel. Darksiders 4.

Alhoewel we nog geen details hebben gekregen, geen release window, geen gameplay informatie of beelden, moeten we het wederom met een teaser doen. Dit keer krijgen we wel een officiële naam. Het is geen remake van Darksiders 1, maar een volledig nieuw deel. Zoals de korte teaser doet vermoeden, keren alle voorgaande personages terug in deze nieuwe game. Welke rol zij vervullen is niet duidelijk, maar de kans is groot dat je met ze allemaal mag spelen.

Het lijkt er op dat we nog een poos moeten wachten op het nieuwe deel, dus dit is je kans om de eerste drie delen opnieuw te spelen. Darksiders 2 heeft niet heel lang geleden zelfs nog een PlayStation 5 versie gekregen.