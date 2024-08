THQ Nordic toont teaser voor nieuwe Darksiders

Er komt een nieuwe Darksiders game aan. We moeten het doen met ongeveer 50 seconde aan beeldmateriaal die ons niet veel vertellen, maar er komt in ieder geval een nieuwe Darksiders game van de uitgever THQ Nordic.

The Four Horsemen of Darksiders will ride again. Dat is wat de beschrijving van de PlayStation video luidt op YouTube. Opmerkelijk nieuw detail, want het YouTube kanaal van THQ Nordic heeft de teaser niet geplaatst. Het Twitter kanaal van de games heeft de teaser ook geplaatst, maar enkel de tekst erbij die je ook in de video kunt lezen: “Be prepared to ride again”. Ik moest bij het zien van de teaser heel erg denken aan de aller eerste game. Door die game herkende ik namelijk al vrij snel dat deze teaser over Darksiders ging. Of het een remake, remaster of simpelweg een nieuw deel binnen de franchise gaat zijn, is nog niet bekend. Het lijkt in ieder geval op een nieuwe game, op dit moment.

Alhoewel het heel cryptisch is, denk is het gaat om Darksiders 4 waarin we alle vier de Horsemen kunnen spelen. Het is onwaarschijnlijk dat het over een spin-of gaat, daar is de teaser te “serieus” voor, lijkt me.

Het is enorm stil geweest rondom deze franchise sinds de redelijk geflopte Genesis spin-off. Goed om te zien dat de franchise weer terug keert!