Titan Quest 2 is nu speelbaar in Early Access

Tijdens de THQ Noridc Showcase van 1 augustus 2025 heeft de uitgever laten weten dat de game vanaf nu speelbaar is in Early Access via pc. De volledige game verschijnt uiteindelijk ook op PlayStation 5 en Xbox Series X. Of de game ook nog naar de Nintendo Switch 2 komt, is niet bekend.

Titan Quest 2 is het vervolg op het eerste deel die in 2006 verschenen is en later opnieuw verscheen op PlayStation 4, Xbox, pc en Nintendo Switch. Het vervolg pakt de draad op en gaat verder met de Diablo-achtige gameplay in de stijl van de Griekse mythologie.

Voor pc-spelers die nu al aan de slag willen met het vervolg is er goed nieuws! De game is namelijk vanaf nu speelbaar in Early Access, een dag na de laatste deep dive beelden zijn gedeeld. Check de Early Access release trailer hier beneden:

Wil je aan de slag met de game op Steam? De game kost €29,99 in Early Access, maar is tijdelijk afgeprijsd naar €23,99. Heb je de deep dive van gisteren gemist? Check deze dan hier beneden. Nog meer beelden en informatie? Check een van onze voorgaande berichten dan!