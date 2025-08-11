Preview: Battlefield 6 (Beta 1)

Vanaf afgelopen donderdag zijn wij aan de slag gegaan met de closed én open beta van Battlefield 6. Hier hebben wij de multiplayer tot dusver mogen testen. Wij waren allemaal enorm onder de indruk van het gevoel dat DICE neer heeft gezet, maar er zijn zeker nog wat verbeterpuntjes! Jordy en ik kijken naar wat wij tof en minder tof vinden in de Battlefield 6 beta.

DICE en EA zetten overduidelijk alles op alles om Battlefield 6 een succes te maken. Die moeite, die valt op, want de eerste beta blies ons al weg met gameplay als vanouds. Micheal Bay-achtige explosies, tankraketten langs je hoofd, overal chaos. Dat is precies wat je wilt en ook precies wat je krijgt. In deze beta konden wij aan de slag met Conquest, Breakthrough, Domination en King of the Hill. In het volgende beta weekend krijgen wij ook nog de optie om Rush te spelen, met meer wapens en meer maps. Dit maal konden wij met drie maps aan de slag – Siege of Cairo, Liberation Peak en Iberian Offensive laten deze nostalgische Battlefield gameplay zien.

In het eerste beta weekend konden we dus aan de slag met een aantal modi en maps. Ook waren er challenges aanwezig. Wanneer jij deze challenges af maakt, zal je skins en stickers vrijspelen voor de volledige game. Dit zal in het tweede beta weekend ook zo zijn, maar dan met nieuwe challenges en beloningen!

Gunplay en class design

De gunplay is natuurlijk een van de belangrijkste elementen in een shooter. In Battlefield 6 is de gunplay tot dusver dan ook bijna naadloos. We konden al met een aantal wapens aan de slag, waar de M4A1 toch wel mijn favoriet bleek te zijn. Wapens zijn onderverdeeld in categorieën variërend van Carbine en Shotgun tot en met Sniper. In iedere categorie mochten spelers dit weekend aan de slag met 1 á 2, soms 3, wapens. Tot dusver voelen alle wapens aan van oké tot en met fantastisch. De balans is er nog niet helemaal, maar dat heeft ook te maken met de snelle TTK. Iedere class van Assault tot en met Recon kan aan de slag met ieder wapen, waar je ook een ‘closed weapon’ modi hebt die je limiteert tot je class wapens. Class design is verder zo ingestoken dat jij als Assault bijvoorbeeld een andere class special hebt, dan dat je hebt als Recon. Het voelt hierdoor als een mix van het oude en het nieuwe, waar ik persoonlijk wel fan van ben.

Movement is een groot onderdeel van gunplay en het hebben van controle. Wij vinden de movement in deze game tot dusver enorm goed. Ik was een beetje bang voor het sliden, maar heb me hier nooit aan gestoord. Daarnaast is de tactical sprint niet meer aanwezig, waardoor iedereen altijd 2 paces kan hebben en het wisselen van sprinten naar ADS voor iedereen gelijk is (gebaseerd op je attachments natuurlijk). De gunplay voelt niet zo onrealistisch straks als bij een Call of Duty, maar heeft nog die kleine touch van realisme, dit alles samen zorgt voor een soepele ervaring die met wat kleine tweaks echt fantastisch kan zijn.

Ons grootste minpunt zit hem in de aim assist. Wij hebben de beta gespeeld met zowel controller als muis/toetsenbord en het viel mij op dat aim assist met controller vrij weinig tot niets deed. Hierdoor voelde mikken een beetje hetzelfde aan als bij Battlefield 2042, dat vond ik jammer. Met wat tweaks in de controller settings kan je al veel rechttrekken, maar ik zou het zelf fijn vinden als we iets meer aim assist zien.

Uiteraard zijn voertuigen weer net zo belangrijk als dat ze waren in oudere Battlefield games en dat is fantastisch om te zien. Van de jets tot aan de tanks, het speelt fantastisch. Toevoegend aan de extreme chaos en ze maken teamwerk nóg belangrijker. We zijn blij om te zien dat er zo geïnvesteerd wordt in de terugkeer van voertuigen op een essentiële wijze. Waar wij hier nog graag wat tweaks zien, zit vooral bij heli’s. Wanneer jij in een heli gaat zitten, wordt je vrijwel direct locked-on door vijandelijke raketten. Maar ze zijn onmogelijk te ontwijken, zelfs met de smoke-optie.

Map designs en destructie

We mochten drie maps spelen in de beta. Deze maps veranderen gebaseerd op welke game mode jij speelt. In conquest heb je volledig toegang tot de map, waar je in breakthrough steeds segmenten van de map speelt. Je merkt dat alle maps hierop inspelen, wat een pluimpje verdient. Echter zitten er ook wat uitdagingen voor DICE. Zoals gezegd spelen we drie maps – een map die meer open gebieden brengt en 2 stedelijke maps. De maps zien er in-engine natuurlijk fantastisch uit, maar de stedelijke maps zijn best lastig te onderscheiden.

Ik vind de drie getoonde maps voor conquest modi echt fantastisch in de basis. Er zijn open stukken, gesloten stukken en er is natuurlijk destructie. Er zit genoeg afwisseling in de maps. Waar de game wel aan lijdt, is dat het aanvallend team het aanzienlijk lastiger wordt gemaakt. Dit komt door een mix van map design, de snelle TTK en hoe tickets uit worden gedeeld. Ik zie hier graag nog meer balans in, ook in wanneer jij attacker wordt. Ik heb van de 20-25 potjes conquest misschien 5 potjes mogen verdedigen.

Wij vinden de maps niet fantastisch werken in de breakthrough mode. In die mode kan je segmenten van de map overnemen of beschermen. In die mode is het gewoon echt bijna onmogelijk om in de Liberation Peak map aan te vallen. Je wordt gewoon met de grond gelijk gemaakt. Spawn points zijn voor verdedigers veel voordeliger, maar ook positioning in deze map is voor verdedigers veel makkelijker. Je kan gewoon vanaf je eigen spawn door een sniper in je hoofd geschoten worden. Hier zitten voor ons de grootste problemen en hier zou ik graag zien dat DICE meer doet aan balans.

Een ander aandachtspuntje is verticaliteit. De maps zien er tof uit en werken in de basis ook goed, maar waar zelfs 2042 het beter deed, is dat je de map kan manipuleren vanaf ondergronds of juist ‘in de lucht’. Mogelijkheden om bovenop gebouwen te komen zou dit al verhelpen, maar ook geheime ondergrondse gangen kan al een verschil maken. Door het gebrek aan verticaliteit in de drie maps die we nu hebben, ben ik nog niet compleet overtuigd als het aankomt op map design.

Destructie is voor mij een essentieel onderdeel binnen de franchise. Ik vond het dan ook echt verschrikkelijk dat 2042 zo weinig deed hiermee. Even blij was ik dus, toen ik in Battlefield 6 een heel huis de grond in stampte met een raketwerper. Destructie is terug in volle glorie en ik ben hier om het te aanschouwen. Het maakt maps dynamisch op een players-choice manier en het werkt ook nog eens beter dan ooit. Destructie is vrij dynamisch, maar ook gelimiteerd waar nodig. In Liberation Peak kan je hele dorpjes met de grond gelijk vegen, maar het skelet van de map blijft wat het is. Dit zorgt voor iets meer balans. In de twee stedelijke maps zien we een wat meer gelimiteerde destructie, waar muren open blazen kan zorgen voor inkepingen om in te schuilen en sommige huizen wel half kapot kunnen. Wij hopen dat we in de full release nog meer van deze toffe manier van destructie mee mogen maken op unieke manieren.

Performance en graphics

Wij hebben aardig wat beta’s gespeeld die enorm ongepolijst aanvoelde, of gewoon totaal niet werkten (Destiny, ik kijk naar jou). Verrast waren we, toen we erachter kwamen dat deze beta zo goed als naadloos liep. DICE heeft iets slims gedaan met de beta, ze introduceerden rijen om servers niet direct te laten overlopen, dit zorgde ervoor dat iedereen aan de slag kon. Die rij duurde meestal nog geen vijf minuten, dus niet zo miepen. Er waren wat issues met party-leden dit niet meegingen in potjes, soft-crashes en instabiliteiten op server gebied, maar al met al was dit een soepel beta.

Kijken we naar de performance van Battlefield, in ieder geval op Playstation 5, dan ben ik tot dusver onder de indruk. De game speelt soepel op Balanced mode en nog soepeler op Performance mode, wanneer jij gebruik kan maken van HDMI 2.1 (120Hz of hoger). De game voelt gewoon heel erg polished op de PS5. Ik heb vernomen van redactielid Jordy dat de PS5 Pro nóg soepeler loopt en vooral ook nóg beter uit ziet. Ik had zelf altijd een stabiele 60 FPS of hoger, in ieder geval. De game heeft soms nog wat visuele glitches of haperingen, maar die zitten vooral in cinematics en end-of-game schermen. Oh ja, ik ben 1 hele keer door de map gevallen, dat was wel lachen.

Grafisch is de game ook zeker niet mis. De totale chaos van Battlefield wordt strak weergegeven in de Frostbite engine, wat ik nog steeds een van de beste engines vind voor shooters. Het is een gegronde game, vooral qua artstyle – weinig kleuren en veel realisme. Waar je de kleuren wel ziet, is in de menu’s en visuele aanduidingen. Waar zowel Jordy, als ikzelf, soms tegenaan liepen is herkenbaarheid. Gezien de game weinig verschillende kleuren gebruikt, kan het soms best lastig zijn om vijanden te zien of herkennen, vooral op een TV. Op monitor had ik hier echter weinig last van. Een tip die ik hierin kan geven is dat je sharpness iets omlaag zetten kan helpen, mocht je hier ook last van hebben.

Verdict – Malvin

Tot dusver lijkt het voor mij erop dat Battlefield weer terug is gegaan naar de oude glorie-dagen. De beta speelde voornamelijk heel fijn en het bracht die nostalgische Battlefield chaos terug naar de frontlinie. Ik ben er door deze beta zeker van dat DICE dit kan laten werken. De beta speelt soepel en laat wel nog genoeg minpuntjes zien, puntjes waar DICE mee aan de slag zal moeten gaan om ervoor te zorgen dat spelers lang blijven hangen in de full release. Al met al geeft dit mij in ieder geval genoeg hoop om het volgende beta weekend ook weer even aan te slingeren. Ga ik de game al pre-orderen? Nee dat nog niet, maar DICE kan me nog steeds omver blazen in de volgende beta. Op release de game kopen, dat doe ik toch wel, want Battlefield 6 is tot nu toe echt fantastisch!

Verdict – Jordy

Naast mij, heeft ook Jordy, de game uitbundig getest en gezien grotendeels van onze meningen overheen komen, is Jordy op terechte wijze nog iets kritischer naar de game. Voor hem zijn de maps verreweg het minste dat ze in jaren geweest zijn, dit vooral door gebrek aan verticaliteit, uniek design en echt hetgeen dat Battlefield uniek maakt. Flanking? Mag niet! Zijn kritiekpunten gaan ook naar sniper glints, die veel te groot en menacing zijn, gunplay die awkward voelt door het gebrek aan een werkende aim assist en maps die vooral ontworpen zijn voor conquest.

Voor hem voelt het alsof DICE Bad Company 2 tot en met Battlefield 4 heeft gepakt, daar alle pluspunten uit heeft getrokken en dit heeft gestopt in een game die draait op het skelet van 2042. Hierdoor voelt het als een veilig deel binnen de franchise, in ieder geval tot nog toe. Hij hoopt dat DICE luistert naar player feedback en blijft begrijpen wat deze franchise, deze franchise maakt.

Om het positief af te sluiten is Jordy uiteraard wel gewoon positief en heeft hij veel plezier gehad in de beta. Voor hem zat het grootste pluspunt voornamelijk in dat gevoel van echte Battlefield chaos. Dit mede door sound-mixing, onder andere met ‘War Tapes V.A.L.’ aan. Hierdoor heb je het gevoel dat je midden in de keiharde actie zit – ontploffende tanks, neerstortende helikopters, schreeuwende soldaten en explosies alom, je hebt voortdurend het beste zitje in je eigen oorlogsbioscoop.

Wat vind jij van de eerste beta? Are we back? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober 2025 voor PC en consoles.