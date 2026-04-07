Geen 1 april! PlayStation scant fans in voor games met The Playerbase

Nieuws Jordy Gerritse 7 april 2026

Ja, je denkt natuurlijk dat dit een late 1-aprilgrap is, maar dat is het niet. PlayStation gaat namelijk fans inscannen om ze te gebruiken in PlayStation-games. Ze beginnen met Gran Turismo 7.

Genaamd The Playerbase, is de nieuwe feature waarin Sony de fans in staat stelt om zich aan te melden om te verschijnen in een PlayStation-game. De eerste game die aan de beurt is, is Gran Turismo 7.

Via bovenstaande link kunnen fans zich opgeven voor The Playerbase via een vragenlijst. Uit alle inzendingen kiest Sony een aantal finalisten. Deze worden via een video-interview ondervraagd en daaruit wordt een nog kleinere selectie fans uitgekozen voor het programma. In het geval van Gran Turismo 7 betekent dit dat de fan zijn of haar eigen portret in de game krijgt met een eigen custom livery en een logo voor een bepaald raceteam.

Ga je je aanmelden voor het The Playerbase-programma? In welke PlayStation-game zou je graag willen verschijnen?

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

