Star Wars: Starfighter – Matt Smith maakt Star Wars-debuut als bad guy in nieuwe film

Star Wars-fans kunnen zich opmaken voor een flinke dosis actie en drama in de aankomende film Star Wars: Starfighter. De film brengt een indrukwekkende cast samen die het universum opnieuw wil laten knallen. Met grote namen als Ryan Gosling en Matt Smith is de hype nu al voelbaar, en het belooft een van de spannendste toevoegingen aan de franchise te worden.

Deadline heeft bevestigd dat Matt Smith, vooral bekend als de 11de Doctor uit de Britse sci-fi serie Doctor Who en de hertog van Edinburgh uit The Crown, de bad guy speelt. Ryan Gosling, een echte Hollywood A-lister die we kennen als Ken uit Barbie, krijgt ook een hoofdrol in de film. Daarnaast is Mia Goth de enige andere officieel bevestigde castmember tot nu toe, wat de nieuwsgierigheid alleen maar groter maakt.

Regisseur Shawn Levy, bekend van hits als Deadpool, Wolverine en Free Guy, neemt plaats achter de camera. Star Wars: Starfighter staat gepland voor release op 28 mei 2027.

Veel weten we nog niet over het verhaal van Star Wars: Starfighter. Wat tot nu toe duidelijk is, is dat het zich vijf tot zes jaar na Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker afspeelt. Regisseur Shawn Levy gaf in een aflevering van de Happy Sad Confused podcast alvast een kleine inkijk in zijn visie:

“I really wanted to craft something that felt organic to me, both in tone and characters, so I think that there is – there is certainly the Force and a connection to something bigger than our individual selves. And the way that that can make us powerful, those themes, combined with visual delight and wish fulfillment, that’s Star Wars to me.”

Met deze woorden belooft Levy een film die zowel emotioneel als visueel indrukwekkend wordt, met een frisse kijk op het bekende universum.

Star Wars: Starfighter belooft een spectaculaire mix van epische actiescènes en sterke karakterontwikkeling te worden. Met deze film krijgt de franchise een frisse boost, terwijl er ook andere spannende projecten lopen, zoals de game Star Wars Outlaws die binnenkort naar de Switch 2 komt en het universum verder uitbreidt.

Wie of wat hoop jij nog meer terug te zien in de cast van Star Wars: Starfighter? Laat het ons weten in de reacties hieronder!