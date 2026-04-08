Bungie geeft meer uitleg over anti-cheat in Marathon

Bungie’s Marathon scoort hoge cijfers bij de media, maar dat betekent uiteraard niet dat er niks op of aan te merken is. Zo zijn spelers zoekende naar wat Bungie gaat doen aan cheaters. Bungie heeft in een recente post meer tekst en uitleg gegeven omtrent hun werkwijze jegens valsspelers!

Deze uitleg geeft Bungie in een recente social media post, waarin ze verduidelijken dat er geen tolerantie is voor enige vorm van cheating. Ook zijn ze actief bezig met het verstevigen van hun anti-cheat werkwijze, mede door het makkelijker te maken om cheaters aan te geven bij Bungie. Ook gaan we kijken naar het stream sniping fenomeen, waar spelers actief op zoek gaan naar streamers, om ze vervolgens op valse wijze neer te maaien.

Een Marathon zonder cheaters

Er zijn drie aspecten die Bungie aan gaat pakken. Zo gaan ze het makkelijker maken om cheaters te ‘flaggen’ en Bungie gaat actiever zijn om deze flags serieus te nemen. Daarnaast gaan ze werken aan een beter report-systeem voor spelers die inactief zijn of die haat verspreiden in-game. Last but not least, wilt Bungie iets implementeren dat spelers een melding zal geven, wanneer hun report is opgepakt en of iemand wel, of juist niet, verbannen is van de game. Iets dat wellicht wat verder weg is, is dat de studio werkt aan een mod-systeem voor voice- en tekstchats. De focus ligt nu voornamelijk op de ranked mode, maar zal ook snelle implementatie zien in de casual modi.

Onze review van Marathon kan je binnenkort lezen op de website. De redactie heeft cumulatief al honderden uren gespendeerd in Tau Ceti IV. Wij zijn vooral benieuwd naar jouw mening over de game, wat vind je? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Oh, heb je eigenlijk al een goede run gehad in Cryo Archive? Vertel ons alles erover!