Speel vanaf vandaag Cyberpunk 2077 mét PSSR2

Ben jij die gelukkige PS5 Pro eigenaar, die laatste te horen kreeg dat er een hele nieuwe upscaling methode stiekem verscheen met Resident Evil: Requiem als voorloper? Dan is er nog meer geluk te vangen, want vanaf vandaag kan jij aan de slag met Cyberpunk 2077, met PSSR2, op je PS5 Pro!

De update verschijnt vandaag in de vroege avonduurtjes en zal jouw Cyberpunk game volledig enhancen met PSSR2. Meer reflecties in het water, nog scherper beeld en een verbeterde performance. Alsof de comeback van deze game nog niet respectabel genoeg was. Spelers krijgen drie speciale Pro modi:

Ray-Tracing Pro: 30fps of 40fps met VRR paneel. Volledige ray-tracing met alle toeters en bellen;

30fps of 40fps met VRR paneel. Volledige ray-tracing met alle toeters en bellen; Performance mode: vloeiende gameplay voorop, 60fps of 90fps met VRR;

vloeiende gameplay voorop, 60fps of 90fps met VRR; Ray-Tracing: een combinatie van de twee, vloeiende gameplay met medium ray-tracing op 60fps.

Voor de volledige look en feel van deze modes, verwijzen we je graag naar de nieuwe video van DigitalFoundry. Het lijkt er echt op dat de PSSR2 het beste uit games én ontwikkelaars haalt. Games als Pragmata zullen zelfs lanceren met de upscaling methode. Spelers vragen nu al om een zelfde update voor de PS5-versie van The Witcher 3, maar daar heeft CD Projekt RED nog geen officieel antwoord op gegeven. Wat is een game die jij met PSSR2 zou willen zien?