Gerucht: PlayStation 6 Handheld “Canis”- Krachtige specs, mogelijke release en verwachte prijs

Canis duikt op in de wereld van handheld gaming, die hotter is dan ooit! Met toppers als de Steam Deck, Nintendo Switch en ASUS ROG Ally lijkt Sony nu terug te keren naar het handheld-toneel. Volgens YouTuber Moore’s Law Is Dead zijn de eerste details over deze gloednieuwe handheld én de PlayStation 6 gelekt.

Sony is natuurlijk geen onbekende in de handheld-wereld. In 2004 brachten ze de iconische PSP uit, gevolgd door de PS Vita. Daarna werd het wat stiller, maar nu lijkt er dus een nieuwe speler in de maak: Canis, mogelijk een soort “PSP 2”. Volgens Moore’s Law Is Dead werkt Sony aan twee grote projecten: Orion (de PlayStation 6) en Canis (de nieuwe handheld). Hoewel de specs nog niet definitief zijn, belooft het al veel goeds. In plaats van cloud-gaming zoals de PlayStation Portal, zou Sony mikken op native gaming, zodat je zonder internetverbinding gewoon op volle kracht kunt spelen.

De gelekte specificaties voor de Canis zijn op dit moment:

CPU: 4 × Zen 6c cores (3nm process)

GPU: 12–20 RDNA 5 compute units @ 1.6–2.0 GHz RAM: 16 GB LPDDR5X-7500+ (128-bit bus)

Verbruik: 15 W thermal board power

Performance: ongeveer de helft van de PS5 in rasterization, maar mogelijk sterker in ray tracing

Compatibiliteit: PS5- en PS4-support, inclusief PS5 “Low Power Mode”

Opslag: microSD-slot en M.2 SSD-slot

Scherm: touchscreen

Extra’s: dual microfoons, haptische feedback, USB-C met fast charging en video output

Kijkend naar deze specs lijkt Sony te mikken op een handheld die qua kracht boven de Nintendo Switch (en waarschijnlijk ook de Switch 2) ligt, maar net onder de PS5 blijft. Het gebruik van RDNA 5-technologie kan ervoor zorgen dat ray tracing beter presteert dan op de huidige PS5, terwijl de lagere energieconsumptie (15 W) hem geschikt maakt voor langere batterijduur onderweg. Dankzij USB-C video output is het goed mogelijk dat de Canis, net als de Switch, ook docked op je TV kan draaien, wat hem een hybride gamingervaring geeft.

Volgens de geruchten plant Sony zowel de PlayStation 6 als de Canis voor eind 2027 of begin 2028. Dat past precies in hun vaste 7-jaarscyclus (PS4 in 2013, PS5 in 2020). De handheld zou tegelijk met de PS6 kunnen uitkomen, of maximaal een maand later. Qua prijs zou de Canis ergens tussen de 400 en 500 dollar liggen, vergelijkbaar met de verwachte prijs van de Nintendo Switch 2. Er wordt zelfs gesproken over een “console-only” budgetoptie van 299 tot 350 dollar voor de PS6. Eerder maakte we ook al een nieuws-bericht over een nieuwe handheld van PlayStation, die vindt je hier.

Als deze geruchten kloppen, kan Sony met de Canis een flinke impact maken op de handheldmarkt. Maar zoals altijd met leaks: niets is zeker tot de officiële onthulling. Zou jij deze nieuwe PlayStation handheld halen als hij uitkomt? Laat het ons weten in de reacties!