Puzzel game Neyyah krijgt releasedatum

Nieuws 15 Malvin Schuivens 15 augustus 2025
Neyyah is een Myst-Like puzzel game, die zich afspeelt in een mysterieuze en realistisch-ogende wereld. Deze game van MicroProse en Defy Reality krijgt nu een releasedatum: 2 september 2025!
Een wereld vol verlaten eilanden, rare culturen en cryptische apparatuur – Neyyah verschijnt op 2 september en zal een liefdesbrief zijn naar puzzel games. De ontwikkelaars willen dat jij gaat exploreren, observeren en oplossen. Het is een non-lineaire puzzel game met veel mogelijkheden, een mooie pre-rendered artstyle en het is afgeleid van Myst en Riven.
In Neyyah wordt jij wakker in een surrealistische droom, dat alles om jezelf terug te vinden in een onbekende wereld. Al die verlaten eilanden waar ik het over had, die zijn met elkaar verbonden door middel van portalen. Ook delen de ontwikkelaars graag de volledige cast en crew met jullie:
Dus, fans van point-and-click puzzel games, ben jij er klaar voor om op 2 september aan de slag te gaan met deze game? Laat het ons weten!
Op zoek naar nieuwe hardware om je puzzel games mee te spelen? Check HP’s nieuwe line-up!
Tagged as:
defy reality microprose myst neyyah puzzle game riven Steam
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Joel Lemmrich 14 augustus 2025
Jordy Gerritse 13 augustus 2025
Jordy Gerritse 7 augustus 2025
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment