Puzzel game Neyyah krijgt releasedatum

Neyyah is een Myst-Like puzzel game, die zich afspeelt in een mysterieuze en realistisch-ogende wereld. Deze game van MicroProse en Defy Reality krijgt nu een releasedatum: 2 september 2025!

Een wereld vol verlaten eilanden, rare culturen en cryptische apparatuur – Neyyah verschijnt op 2 september en zal een liefdesbrief zijn naar puzzel games. De ontwikkelaars willen dat jij gaat exploreren, observeren en oplossen. Het is een non-lineaire puzzel game met veel mogelijkheden, een mooie pre-rendered artstyle en het is afgeleid van Myst en Riven.

In Neyyah wordt jij wakker in een surrealistische droom, dat alles om jezelf terug te vinden in een onbekende wereld. Al die verlaten eilanden waar ik het over had, die zijn met elkaar verbonden door middel van portalen. Ook delen de ontwikkelaars graag de volledige cast en crew met jullie:

Paul Hayward als Smollax

Nigel Goodwin als Vamir

Nanci Nott als Aurian

Aaron Gwynaire als Mason

Xanthe Turner als Talaiva

Zaedyn Turner als Niluka

Dann Tozer als Hayyen

Dus, fans van point-and-click puzzel games, ben jij er klaar voor om op 2 september aan de slag te gaan met deze game? Laat het ons weten!

