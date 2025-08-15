Review: Philips Evnia 27M2N3501PA

Wie denkt aan Philips Evnia denkt automatisch aan kwaliteit, met toch enigszins een stevige prijskaart. Het nieuwe gaming paneel, de 27M2N3501PA, laat een van deze twee kenmerken vallen. Verassende features voor een aantrekkelijke prijs.

We weten allemaal dat als we kwaliteit in een product zoeken, er meestal een stevige prijs bij komt kijken. Philips Evnia maakt echter een verandering hierin met de nieuwe gaming monitor 27M2N3501PA.

Met een scherpe prijs vanaf €259,- heb jij een megascherp 27 inch paneel in huis. Hou er ook nog eens rekening mee dat het paneel vol zit met allerlei features die we tegenwoordig zoeken in een gaming paneel. Denk hierbij aan een lage input-vertraging en hoge verversingssnelheden. Een ideale “budget” monitor voor de gamer; voor zowel de console als PC-gamer.

Een slimme investering

Nu hoor ik je denken… voor €259,- is het vast niet veel soeps. Daar heb je het dus totaal mis. Dit paneel heeft bijna alles wat de gamer wil.

We krijgen een 27 inch scherm ter beschikking die een resolutie hanteert van 2560×1440 (een standaard 16:9 verhouding). Naar mijn mening is dit de “nieuwe standaard” in gaming, vooral voor gamers die graag uitdaging zoeken in competitive games zoals Counter-Strike, Rocket League of League of Legends.

Bij deze games komt het ook nog eens van pas dat het Fast IPS-paneel een reactietijd van 0,3ms Smart MBR ter beschikking heeft voor razendsnelle gameplay. Zo houd jij het overzicht en de competitive edge op je tegenstanders.

Speel je meer singleplayer games, dan is er ook de mogelijkheid om de AdaptiveSync te gebruiken. Ook is deze via software G-SYNC compatibel. Zo blijft je gameplay ervaring smooth, zelfs bij zware games zoals Battlefield 6.

Het paneel heeft drie video-inputs; twee HDMI 2.0 poorten en één DisplayPort. Via de HDMI aansluiting kun je een output resolutie verwachten van 1440p bij een verversingsnelheid van 144 Hz. Maak je echter gebruik van de meegeleverde DisplayPort kabel dan unlock je de volledige potentie van de monitor. Zo kun je maar liefst kiezen voor 240 Hz (en deze nog overclocken naar 260 Hz via het menu van het paneel).

Naast de twee video input aansluitingen, krijg je ook nog een 3.5mm output ter beschikking. Zo kun je je speakers of hoofdtelefoon direct kunt aansluiten.

Een bekend maar simpel design

We weten ondertussen dat Philips Evnia een design hanteert die we bij elke monitor terug zien. Een simplistisch design met al zijn gaming power verstopt onder de motorkap. De monitor kan door zijn kleur ook makkelijk gebruikt worden in een minimalistische setup of zelfs op kantoor.

Het paneel heeft een witte kleur en bestaat uit kuntstof. De welbekende V-poot die bij de monitor geleverd wordt, is natuurlijk van een stevig ijzer materiaal en heeft een bijpassende kleur. Hierdoor staat het paneel stevig op je bureau.

Mocht je de Philips Evnia 27M2N3501PA willen gebruiken in portret mode dan is dit uiteraard mogelijk, ook met de meegeleverde poot. Het paneel kun je in beide richtingen naar 90 graden draaien. De poot is dan ook nog eens in hoogte verstelbaar.

Puur gericht voor gamers, met content creation in mind

Het Fast IPS-paneel is een van de sterkste punten van de Philips Evnia 27M2N3501PA. Kleuren worden met een indrukwekkende nauwkeurigheid van 95% weergegeven, wat zorgt voor een levendige en meeslepende game-ervaring. Tijdens het testen viel vooral op hoe goed contrasten en kleurdetails naar voren komen, zeker in visueel rijke games.

Een leuke extra is de mogelijkheid om te schakelen tussen sRGB en DCI-P3 zoals dat ook mogelijk is bij de andere modellen. Dat maakt de monitoren van Philips Evnia nét iets veelzijdiger, bijvoorbeeld als je af en toe bezig bent met content creation of ander professioneel werk. Toch moet je hier geen wonderen van verwachten: de Evnia ondersteunt alleen 8-bit kleurendiepte. Voor professionele creatievelingen die werken met subtiele kleurgradaties of HDR-video, kan dit wel beperking zijn.

De HDR10-ondersteuning is een fijne toevoeging. In games die HDR ondersteunen, merk je direct dat lichteffecten en schaduwen meer diepte krijgen. Het scherm voelt hierdoor dynamischer aan, vooral in donkere scènes of bij explosieve actie. Het is geen high-end HDR zoals je op duurdere modellen vindt, maar voor de prijsklasse doet het zeker zijn werk.

Verdict

De Philips Evnia 27M2N3501PA is een uitstekende monitor. Zeker weten als we kijken naar de prijs-kwaliteit verhouding van dit paneel. Voor een kleine investering voor de echte gamer kom je met dit paneel al een heel eind.

Tuurlijk, het is geen 4K monitor maar dat kunnen we ook niet verwachten van deze prijsklasse. Het paneel is dan ook meer gericht naar de persoon die een goede instap gaming monitor nodig heeft zonder al te veel poespas. Ook is het paneel geschikt voor gamers die meer een competitive edge hebben dankzij de 0.3ms Smart MBR input delay en de 240 Hz verversingsnelheid.

Het enige minpuntje dat ikzelf heb toe te kennen aan dit paneel is het feit dat er geen 10-bit kleurendiepte mogelijk is. Zelf vind ik dan wel een beetje vreemd omdat er wél een andere kleurmodus aanwezig is, die voornamelijk in het professioneel werkveld wordt gebruikt. Normaliter in samenhang met de uitgebreidere 10-bit kleurendiepte.