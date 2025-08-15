Black Ops 7 op launch nog niet speelbaar op Nintendo Switch 2

Call of Duty: Black Ops 7, de aanstaande Call of Duty-titel die wordt ontwikkeld door Treyarch en Raven Software, is vanaf de launch op vermoedelijk 14 november 2025 nog niet speelbaar op de Nintendo Switch 2. De game staat gepland voor release op de PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 en PlayStation 4.

Ondanks Microsoft en Activision en Nintendo een deal hebben gesloten voorafgaand aan de onderhandelingen tussen Micrososft en Sony om Call of Duty terug te brengen naar het Nintendo platform voor de aankomende tien jaar. Is Call of Duty: Black Ops 7 vanaf de lancering nog niet te koop of speelbaar op de Nintendo Switch 2. Op dit moment is het ook nog niet duidelijk wanneer de shooter naar de nieuwe Nintendoconsole komt.

De release datum van Call of Duty: Black Ops 7 lekte eerder al uit, Dit lijkt steeds meer te kloppen. aldus een rapport van Billbil-kun. In zijn rapport lezen we tevens dat ook deze game nog steeds verschijnt op de vorige generatie. Aangezien de Nintendo Switch 2 veelal qua kracht wordt vergeleken met een PlayStation 4 Pro, is het opmerkelijk dat deze versie nog niet helemaal af lijkt te zijn.

Voor Xbox fans die graag fysieke games verzamelen is er dit keer goed nieuws. Waar veel Xbox releases dit najaar een fysieke versie overslaan (Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2), verschijnt Call of Duty: Black Ops 7 gewoon in fysieke vorm met een disc. Wat er precies op die disc staat is nog niet bekend. We hebben de afgelopen jaren gezien dat bijna elke disc van Call of Duty de game Modern Warfare 2 installeert omdat dit de basis is van Call of Duty HQ en de daadwerkelijke game daarna wordt gedownload. Gezien de hele puinhoop rondom Call of Duty HQ, verwachten we in ieder geval dat het dit jaar niet veel anders is.

De volledige onthulling

Wil je Call of Duty: Black Ops 7 in zijn volledigheid onthuld zien worden? Kijk aanstaande week dan live naar de Gamescom Opening Night Live.