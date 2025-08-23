Preview: Valor Mortis

Valor Mortis werd getoond tijdens Gamescom Opening Night Live. De First Person Soulslike van de makers van Ghostrunner was als verrassing ook nog eens speelbaar tijdens het evenement. Ik ben daar op de aller laatste dag om 17:00 nog even goed voor gaan zitten. Met mijn laatste beetje energie, begon ik aan een van de highlights van Gamescom.

Valor Mortis is een First Person Soulslike. Dit betekent gruwelijke combat die je gewend bent van Sekiro en Lies of P, maar dan in First Person. Ik noem specifiek Sekiro en Lies of P, omdat dit enkele grote inspiratiebronnen zijn geweest voor de ontwikkelaars van Valor Mortis. Dat merk je eigenlijk ook wel direct. Het afketsen van aanvallen speelt een belangrijke rol in deze game.

Voordat we bespreken hoe de game dusver aanvoelt, eerst even het volgende: De setting van de game en wat we er tot nu toe van afweten.

Napoleon’s vuurstaat

We treden in de huid van een gevallen soldaat die uit de dood opstaat. We bezitten bovennatuurlijke krachten en kunnen onder andere vuurspuwen met onze hand. De game speelt zich af in de tijd waarin Napoleon uit afstamt. Een interessante setting, want deze is nog niet vaak gebruikt in een game die gruwelijke actie vooraan zet. We hebben uiteraard Steelrising gezien, die mechanische assistenten de wereld laat overheersen tijdens de Franse Revolutie, maar een echt verhaal gelinkt aan Napoleon zien we niet zo vaak in deze genre, maar eigenlijk alleen maar in tactische strategiespellen. Napoleon heeft in deze game de touwtjes voornamelijk in handen en we beginnen op het moment waarin Napoleon de hele staat in vuur en vlam heeft gezet. Er is van alles aan de hand en niet veel van wat er aan de hand is, is menselijk. Groteske wezens teisteren het slagveld en in onze korte gameplay demo, komen we met een aantal daarvan in aanmerking.

Nu al enorm goed

Ik heb een kleine 45 minuten kunnen spelen voordat ik echt de controller neer moest leggen. Ik had iets langer kunnen doorgaan, maar eigenlijk had ik na een half uur al moeten afsluiten, omdat mijn aanwezigheid ergens anders gewend werd. In deze 45 minuten heb ik het eerste level van de game mogen zien. Deze bestaat uit een slagveld met om je heen allerlei lijken in gewaden die je sterk doen denken aan de Franse soldaten uit de tijd van Napoleon. Zo hier en daar leeft er nog eentje en deze vallen ons aan. We kunnen op dit moment alleen maar slaan met ons zwaard met een snelle slag en een opgeladen slag. We kunnen aanvallen van anderen blokkeren of pareren als je ze goed timed. We kunnen aanvallen ook ontwijken door naar achter of naar de zijkant te springen. Aanvallen waarbij de vijand eventjes rood kleurt, kunnen we niet blokkeren of pareren. Deze moeten we ontwijken.

Het duurt niet lang voordat we ook een pistool krijgen en een soort van magische kracht waarmee we vuur kunnen schieten uit onze hand. Je kunt via een ringmenu vervolgens kiezen of je je pistool of magische vuurhand wil gebruiken.

Het level waar we in spelen is typisch opgebouwd en heeft een recht pad met kleine vertakkingen waar je optionele dingen kunt vinden zoals speciale vijanden of extra verhaal papiertjes. De game heeft een bonfire systeem waarbij je na het rusten een level omhoog kunt gaan. Je kunt in de skill tree kiezen voor meer HP, meer stamina enzovoorts. Het gebruikelijke, al zit er een twist aan, die ik gezien de tijd niet heel goed heb kunnen bekijken. Na het rusten bij een punt ( het ziet er uit als een soort lantaarn) keren alle standaard vijanden terug. Speciale vijanden en bazen keren niet terug. Ook dit is niets nieuws voor het genre.

Boss fight!

Een Soulslike level is niets zonder een boss fight. Bonus punten voor bazen met twee fases. In dit geval krijgt Valor Mortis een bonus punt, want zodra je de baas verslaat, staat deze toch nog een keer op voor een Phase 2! In de eerste fase is de baas vrij gemakkelijk. Hij is sloom en zijn aanvallen zijn voorspelbaar en goed te lezen. Hij heeft ook enorm grote puisten die je kapot kunt schieten voor enorm veel schade en redelijk wat posture damage. Deze game heeft net als Sekiro namelijk een posture balk. Eenmaal vol, mag je een ontzettend sterke klap uitdelen. Dit geldt voor deze boss fight, maar ook voor standaard vijanden.

In de tweede fase is de baas een stuk agressiever. Hij roept hulpjes op (die gelukkig snel dood zijn), maar valt ook veel sneller en vaker achter elkaar aan. Aangezien de game First Person is, en de baas redelijk groot is, zie je soms slecht wanneer een aanval je precies gaat raken, waardoor het pareren in deze fase af en toe best lastig is. Het is me in de korte tijd niet gelukt om door de tweede fase heen te komen, al kwam ik verdomd dicht in de buurt.

Wat vonden wij ervan?

Tot zo ver

Valor Mortis was voor mij wel een onverwachte hit tijdens Gamescom. Van niet weten van het bestaan van de game tot een titel die ver bovenaan mijn verlanglijstje staat. Ik kan niet wachten om er weer in te duiken. De game ziet er nu al heel erg strak uit, het speelt soepel en de setting is enorm interessant, verfrissen en mysterieus waardoor ik me nu al afvraag wat er nog meer te ontdekken valt in deze First Person Soulslike.