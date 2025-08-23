Preview: The Blood of Dawnwalker op Gamescom

Tijdens Gamescom 2025 kregen wij een uitgebreide presentatie van The Blood of Dawnwalker, een gloednieuwe actie-RPG van voormalige The Witcher-ontwikkelaars, namelijk van de studio Rebel Wolves. Waar we eerder alleen een cinematic trailer zagen, en een gameplay demo, mochten we nu op Gamescom 45 minuten aan gameplay aanschouwen – en dat smaakte absoluut naar meer.

Een race tegen de tijd

Het segment wat we zagen begint acht dagen na de start van het verhaal en zet je direct onder hoge druk: je hebt nog slechts 22 dagen om je familie te redden. Elke actie die je onderneemt – een quest, een interactie, een keuze – tikt de kalender vooruit. Dit zorgt voor een spannende dynamiek, omdat je niet alles in één playthrough kunt zien. Tijd is een resource en The Blood of Dawnwalker dwingt je om daar bewust mee om te gaan.

Gotische kathedralen en vampierkrachten

De demo liet zien hoe de speler een kathedraal moet infiltreren om een legendarisch zilveren zwaard te vinden. Dankzij de vampier-krachten kun je letterlijk over daken en muren lopen, waardoor verticaliteit een grote rol speelt in zowel exploratie als combat. Overdag speel je als mens, terwijl je ’s nachts je vampierkrachten volledig benut. Sommige quests zijn zelfs exclusief aan een tijdstip, waardoor dag en nacht elk hun eigen mogelijkheden en beperkingen brengen.

Combat: tussen precisie en brute kracht

De combat kan op meerdere manieren gespeeld worden: meer klassiek hack & slash, of juist via directional combat waar je stamina terugwint met succesvolle blocks. Via een radial wheel zet je krachten in, zoals vijanden binden of een force push/pull-achtige aanval. De gevechten zijn intens, soms meedogenloos, en niet vies van gore: hoofden en ledematen vliegen in het rond. RPG-elementen zoals skill trees (human, vampier, passive) en lootbare wapens en armor zorgen voor extra diepgang en variatie.

Een levende wereld vol geheimen

De stad in de demo was adembenemend nagemaakt, compleet met een gotische kathedraal en sfeervolle pleinen. Elke week komen NPC’s samen onder de bloedmaan om hun bloed te doneren – een griezelig ritueel dat meteen vragen oproept. Via focus mode kun je verborgen details ontdekken, en met de compel soul-spell (alleen toegankelijk in human form) praat je zelfs met de doden om aanwijzingen of lore te verzamelen. Hierdoor voelt de wereld rijk en verweven met mysterie.

Keuzes, gevolgen en meerdere paden

The Blood of Dawnwalker draait niet alleen om knokken en verkennen: keuzes zijn cruciaal. In de demo kregen we zelfs een timed choice bij het verslaan van Mihai, een Dawnwalker die eeuwen geleden was verraden. Het spel laat je constant afwegen: vertrouw je een priester of geef je hem aan? Ga je direct voor het hoofdverhaal of duik je dieper in side quests die de tijd vooruitspoelen? Het is een RPG die duidelijk inzet op herspeelbaarheid.

Ex-Witcher DNA voelbaar

Dat de game gemaakt wordt door oud-ontwikkelaars van The Witcher is duidelijk te merken. Van de orkestrale muziek met herkenbare klanken tot de sfeervolle worldbuilding – de inspiratie is voelbaar, maar The Blood of Dawnwalker weet wel zijn eigen identiteit te bewaren. Vooral de afwisseling tussen dag en nacht en het gebruik van vampier- én human gameplay geeft een frisse draai aan het genre.

Wat vonden we er van?

Met een geplande release in 2026 (zonder exacte datum) lijkt The Blood of Dawnwalker nog even op zich te laten wachten, maar de eerste indruk is veelbelovend. Gotische omgevingen, diepe RPG-systemen, tijdsdruk en brute combat: het heeft alle ingrediënten om een topper te worden. Of de ex-Witcher devs écht goud in handen hebben, zal de toekomst uitwijzen, maar na deze Gamescom-demo staan wij alvast met de klok in de hand klaar om deze duistere vampierwereld—te verkennen.