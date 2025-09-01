Preview | Evercade op Gamescom 2025

Tijdens Gamescom 2025 gingen we in gesprek met Evercade om meer te weten te komen over hoe ze retro-games op een nieuwe manier aanbieden aan een breed publiek via betaalbare en fysieke uitgiftes.

Evercade ken je misschien wel. Het is een redelijk jong bedrijf dat redelijk unieke consoles maakt. Ze lijken qua vormfactor enorm veel op consoles die je door de jaren heen hebt gezien, maar in principe doen ze allemaal precies hetzelfde: Retro en arcade games spelen die je in cartridge vorm kunt kopen. Het is een van de meest betaalbare en verzamelvriendelijke opties die je hedendaags op de markt kunt vinden.

Tijdens Gamescom konden we hands-on aan de slag met de EXP-R, een console in de stijl van de Switch, en de Super Pocket, duidelijk geïnspireerd door de Game Boy. Naast deze draagbare consoles heeft Evercade ook de VS-R, een klassieke homeconsole met twee controllers, en de Evercade Alpha, hun arcade kast en de duurste optie, maar nog steeds betaalbaar. Wat je ook kiest, alle consoles gebruiken dezelfde cartridges. Elke cartridge kost €24,99, ongeacht het aantal spellen dat erop staat. Omdat alle opgeslagen data op de cartridge staat, kun je bijvoorbeeld thuis op de VS-R spelen en later verdergaan met dezelfde savegame op de Super Pocket.

Een game uitkiezen

Evercade is onderdeel van Embracer en daarmee heeft het bedrijf geluk dat het zich bevindt in een groot netwerk met ontzettend veel ontwikkelaars en uitgevers met oude games die opnieuw kunnen worden uitgegeven voor Evercade. In veel gevallen gebeurt dit ook, maar in sommigen gevallen doen ze zelfs meer. Zo hebben ze voor Duke Nukem de game volledig Remastered voor Evercade en kun je tijdens het spelen met een druk op de knop wisselen tussen het origineel en de Remaster. Enorm tof om te zien dat zulke games voor zo’n niche zelfs nog zoveel liefde krijgen in een heruitgave.

Hoe ze een game kiezen om te brengen naar de Evercade is dan ook een tweespel. Waarin enerzijds Evercade interesse toont, merken ze bij het bedrijf ook dat veel game ontwikkelaars en rechten houders van klassieke titels, groot fan zijn van wat ze doen bij het bedrijf en actief vragen naar een samenwerking om hun (oude) game te brengen naar het platform.

Wat vinden we er van

Als groot fan van retro-gaming kan ik Evercade alleen maar toejuichen. Voor € 54,99 heb je al een Super Pocket en met nog eens € 24,99 heb je een game in fysieke vorm met een doosje, cartridge en een boekje. Dit is ongekend in de huidige industrie. Voor in totaal € 80 kun je dus al aan de slag met dit redelijk nieuwe platform. Een spotgoedkope prijs als je dit vergelijkt met veel andere fysieke retro-opties. Evercade opent de markt opnieuw en houdt deze ontzettend toegankelijk voor een breed publiek.