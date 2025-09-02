Background

Cyberpunk 2077 lijkt onthulling te plannen voor 4 september

Nieuws Malvin Schuivens 2 september 2025

cyberpunk

CD Projekt Red heeft fans flink aan het speculeren gekregen. Op X verscheen een bericht dat zogenaamd afkomstig is van de N.U.S.A. – de fictieve regering uit de wereld van Cyberpunk 2077. In de boodschap roept president Rosalind Myers de Netrunners op om een dreigende cyberaanval af te slaan. In het bericht zien we 4 september 2025 staan, nieuwe nieuwtjes incoming!

Fans vragen zich nu af waar CD Projekt RED mee bezig is. In de comments van deze Tweet (ja, Tweet) gaan de speculaties al helemaal los. Heeft het te maken met Edgerunners seizoen 2? Komt er een nieuwe DLC naast Phantom Liberty? Heeft dit te maken met Project Orion, de nieuwe Cyberpunk game? Allemaal kanshebbers, maar over 2 dagen weten we het pas.

Een andere speculatie die rondgaat is een multiplayer óf battle royale mode, gezien de setting zich daar best voor kan lenen. Maar de vraag luidt voor nu: Wat denk jij dat het is? Laat het ons weten in de comments!

