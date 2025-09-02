Review | METAL EDEN – Cybernetische chaos in een dystopische sci-fi wereld

Op zoek naar een futuristische “arena shooter” waarbij combat centraal staat, kijk dan niet verder dan METAL EDEN. Deze shooter heeft aspecten uit veel shooters gepakt, in een blender gegooid, en vervolgens alles toegepast in een vette singleplayer campaign.

In een tijd waarin sci-fi shooters elkaar proberen te overtreffen met bombast en visuele flair, weet METAL EDEN zich te onderscheiden door een combinatie van strakke gameplay, minimalistische artdirection en een intrigerende wereld die zowel filosofisch als mechanisch in elkaar steekt. Ontwikkeld door Reikon Games – bekend van het cultsucces RUINER – en uitgegeven door Deep Silver.

METAL EDEN is als het ware een ode aan DOOM, TITANFALL, Metroid en alles wat snel, bruut en stijlvol is.

Give ‘em hell, HYPER

In METAL EDEN kruip je in de huid van een HYPER UNIT ASKA – een geavanceerde battle android gebouwd voor bescherming die op suicide mission wordt gestuurd.

Aangedreven door een PHANTOM CORE, beschik je over een indrukwekkend aantal acrobatische skills: dashen, wall-runs, grapples en jetpack-manoeuvres. Deze grabbelton aan bewegingen geven de combat een goede flow en variatie tijdens alle hectiek.

Met beschikking over een divers arsenaal regen jij onheil op de vijand, die je soms de baas kan zijn als je even niet gefocust bent.

Digitalisering van de mensheid

De mensheid heeft een technologische mijlpaal bereikt: het digitaliseren van het menselijk brein en het uploaden naar een lichaam die niet meer biologisch beperkt is. Deze post-biologische “mensen” hebben hun thuis gevonden in MOEBIUS, een kunstmatige stad aan de rand van het sterrenstelsel. MOEBIUS is geen gewone stad, maar een soort gigantische samenhangende machine – een monolithisch bouwwerk dat bestaat uit meerdere kleinere bouwwerken met ieder z’n eigen doolhof vol vijanden en vernietiging. De wereld is vormgegeven met een minimalistisch kleurenpalet: zwart-wit als basis, met krachtige accentkleuren zoals rood, oranje, groen en blauw. Dit zorgt niet alleen voor een unieke visuele stijl, maar ook voor helderheid tijdens intense gevechten.

Het verhaal wordt gedragen door NEXUS, een sprekende AI die je tijdens missies begeleidt. Zijn vibe en rol doen veel denken (soms te veel) aan Dr. Samuel Hayden uit DOOM: analytisch, mysterieus met een onderliggende dreiging en edgyness. NEXUS onthult de oorsprong van de CORE’s en de dreiging van The Hive – corrupte machines die MOEBIUS hebben geïnfecteerd met een virus. Jij, HYPER UNIT ASKA, bent de laatste verdedigingslinie. Onderweg kom je shady “business partners” tegen die het verhaal een duistere en spannende laag geven. De lore is diepgaand genoeg voor sci-fi fans, maar blijft toegankelijk voor spelers die vooral voor de actie komen.

Het verhaal is pakkend en goed te volgen. Bij mij wekte het verhaal al heel vroeg interesse op naar de rest van de game. Soms zit er wat ruis op het kanaal en zit NEXUS wat te brazelen over zijn fantasie, maar dat biedt iets meer detail aan het karakter zelf.

Combat, wapens en upgrades

De combat in METAL EDEN is snel, strategisch en meedogenloos. Elk van de zes wapens heeft een duidelijke functie: van shield-breakers tot crowd-control tools. Het weapon radial systeem – bekend uit DOOM en Quake – maakt het wisselen tussen wapens intuïtief en vloeiend. Geen poespas, maar pure efficiëntie.

De currency van deze game is Dust – een futuristische valuta in de vorm van zandflessen – om upgrades te kopen voor je wapens. Elk wapen heeft twee simpele upgrade paths, die je speelstijl beïnvloeden en je dwingen om tactisch te denken. Zo is het ene pad gericht op meer crowd control, terwijl het andere zich richt op het toerichten van schade of verwijderen van vijandelijk pantser. Het is niet mogelijk om beide upgrade paths tegelijkertijd op je wapen te hebben, het is dus het één of het ander.

Na pakweg twee tot drie gevechten per level kun je de verzamelde Dust inwisselen bij een vendor in de vorm van een grote bol. Het systeem is eenvoudig maar effectief, en zorgt ervoor dat je constant het gevoel hebt dat je sterker wordt zonder dat het grindy aanvoelt. Wel vond ik dat de vendor iets té vaak naar voren kwam in bepaalde levels, waardoor je niet “vast” zit aan een wapen upgrade. Hierdoor neemt de moeilijkheidsgraad van de game ook enigszins af wat ergens jammer is..

Upgrades zijn natuurlijk ook aanwezig voor je karakter. Zo verzamel je upgrade points vermomd als cores (1 à 2 per level) waarmee je je skill tree die je HYPER UNIT bezit kunt uitbreiden. Kies voor minder fuel gebruik bij het dodgen van aanvallen of granaten die meer armor van je vijanden afhalen. De skill tree is leuk en niet heel ingewikkeld. Jouw speelstijl kun je goed naar voren laten komen met de verschillende opties aan skills die beschikbaar zijn.

Samus, ben jij dat?

Naast brute actie biedt METAL EDEN ook verrassende Metroid inspired gameplay. Je kunt transformeren in een balvorm om platformsecties te overwinnen of vijanden te verrassen. In deze vorm beweeg je sneller, bereik je weak spots makkelijker en kun je bepantsering vernietigen met unieke aanvallen. Sommige stukken in bepaalde levels zijn zelfs specifiek ontworpen rond deze vorm, wat zorgt voor variatie en een gevoel van afwisseling na een arena aan waves van combat.

Iets te simplistisch

De gameplay van METAL EDEN volgt een vrij lineaire structuur met zeer beperkte ruimte voor verkenning. Hierdoor heeft het verhaal wel een goed tempo, maar mist de algemene gameplay een laag aan detail. Niemand stopt je om achter dozen te gaan kijken voor geheimen of verstopte pasages, maar deze zul je heel zelden vinden. Één level voltooi je gemiddeld binnen 30 minuten en zijn een goede mix van actie, traversal en verhaal. Ook zijn er sommige levels die iets korter zijn en meer actievol.

Een key feature ontbreekt volledig, namelijk de map. Hierdoor wordt het tracken van je voortgang binnen levels lastig en kun je niet zien waar je al geweest bent. Hoewel er geen echte secrets zijn, zijn er wel verborgen ONE-UP’s die als vervanging dienen. De ONE-UP’s zijn een soort van quick revive’s, die zorgen ervoor dat je een tweede kans in combat krijgt en niet terug hoeft te gaan naar de laatste checkpoint of erger… het begin van het level. Heel veel van deze ONE-UP’s krijg je niet, dus ga er zorgvuldig mee om en probeer altijd alles te geven in combat. Zo krijgt de uitspraak “Give ‘em hell, HYPER” toch wel z’n mening in de game.

Performance

De game is getest op PC (met een i9 10900k en RTX 3080), en draait soepel op 60 FPS op de Ultra Preset. Zelfs op lagere instellingen blijft de grafische kwaliteit indrukwekkend. De minimale vereisten – een GTX 1080 – maken de game toegankelijk voor een breed publiek zonder in te leveren op visuele impact. De engine is goed geoptimaliseerd, met snelle laadtijden en stabiele prestaties, zelfs tijdens hectische combat.

Op consoles draait de game al sterk, zo komt er ook een PS5 Pro optimized versie van de game en is er al een tijdje een demo van de game beschikbaar.

Verdict

METAL EDEN is een sterke mix van snelle sci-fi combat, acrobatische gameplay en een indrukwekkende wereld. De game weet zijn inspiratiebronnen – DOOM, TITANFALL, Metroid en Quake – te eren zonder zijn eigen identiteit te verliezen. Met een solide upgrade systeem, een mysterieuze AI companion, en een visueel unieke setting is dit een must-play voor fans van cyberpunk shooters en futuristische actie, maar ook voor mensen die houden van een goed verhaal zonder drama.

Of je nu komt voor de lore, de combat of de stijl: METAL EDEN levert op alle fronten. Reikon Games bewijst opnieuw dat ze weten hoe je een wereld bouwt die blijft hangen – zowel in je hoofd als in je adrenalinepompende vingers.

METAL EDEN is vanaf vandaag, 2 september 2025, te verkrijgen voor PlayStation 5, Xbox Series X|S én PC (via Steam).