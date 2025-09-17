Dragon Quest Smash/Grow aangekondigd voor 2026 – beta vanaf 14 oktober

Mobile gamers opgelet! Dragon Quest fans, kijken jullie ook mee? Smash/Grow wordt dé mobiele hit voor de franchise en zal in 2026 verschijnen. Spelers kunnen zich ook al aanmelden voor de closed beta test vanaf 14 oktober 2025.
Gedurende de Nintendo Direct van vorige week kregen we al de aankondiging van Dragon Quest VII: Reimagined. Deze remake zal de oude game in een modern jasje uitbrengen in 2026. Maar, mobiele games zijn ook zeker niet dood, zo komt ontwikkelaar Gematsu met Dragon Quest Smash/Grow. Die titel kan je op meerdere verkeerde manieren interpreteren, maar goed. Smash/Grow laat spelers hordes aan vijanden kapot meppen. Daarnaast kan je sterke ultimate attacks op je vijanden loslaten om ze 6 meter onder de grond te meppen. Er zit ook een roguelite mechanic in de game, genaamd Blessings. Dit zorgt voor willekeurig gegenereerde omgevingen die iedere run anders maken. Blessings zullen spelers in hun opvolgende runs helpen om nóg verder te komen. Benieuwd? Check de trailer!
Square Enix brengt Dragon Quest weer helemaal terug met de remake van deel 7, de komst van 1 + 2 HD2D én deze mobile game. Welke kijk jij het meest naar uit?
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment