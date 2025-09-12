Dragon Quest VII Reimagined aangekondigd voor Nintendo Switch 2

Wat voor velen bekend staat als een van de beste Dragon Quest delen, komt nu naar de Switch 2 en Switch als Dragon Quest VII Reimagined. De game verschijnt op 5 februari 2026!

Dragon Quest VII Reimagined zet dit zevende deel van een PS1 era jasje in een Switch 2 jasje. De game ziet er ook echt enorm goed uit in de eerste trailer en krijgt direct de 5 februari 2026 releasedatum.

Het grote verschil met de 1 + 2 remakes gaat zijn dat deze game veel meer zal lijken op Dragon Quest XI, in ieder geval grafisch. Het wordt een 3D game dus. Check de trailer hier beneden!

Uiteraard naderen we ook de Dragon Quest 1 + 2 HD-2D Remakes én hebben we pas geleden de remake van 3 gehad. Waar kijk jij het meeste naar uit? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Check alles omtrent de Nintendo Direct van 12 september 2025 op onze website of die van Nintendo!