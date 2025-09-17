Background

Gerucht | Assassin’s Creed: Black Flag Remake krijgt meer RPG-elementen

Nieuws Malvin Schuivens 17 september 2025

black flag remake

Assassin’s Creed: Black Flag krijgt een remake, dat wordt al een tijdje geroepen. Alhoewel het nog niet eens 100% bevestigd is dat dit het geval is, lijkt het er enorm op. Nu zijn er weer nieuwe geruchten in de rondte – Black Flag zal namelijk meer RPG-elementen krijgen om meer in-lijn te liggen met de huidige Assassin’s Creed delen. 

Dit gerucht wordt de wereld in getrokken door Jeux Vidéo Magazine. De RPG aspecten zullen meer dominant gaan zijn, net zoals bij Origins, Odyssey, Valhalla en Shadows. Dit betekent dat de game eigenlijk een heel andere formule krijgt. Ook zullen er nieuwe verhaalsecties worden toegevoegd volgens het YouTube kanaal. Dit zou dan ten koste gaan van de toekomst-secties. Spreek je Frans? Check dan het volledige gerucht hier.

Assassin’s Creed: Black Flag verscheen in 2013. Wat zou jij wel of juist niet willen zien in een remake van deze game? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation