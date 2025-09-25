Microsoft Flight Simulator 2024 maakt debuut op PlayStation 5

Op 8 december verschijnt Microsoft Flight Simulator 2024 voor het eerst op PlayStation 5 en PS5 Pro. Na meer dan veertig jaar succes brengt Microsoft samen met Asobo Studio de meest geavanceerde vluchtsimulator ooit naar een nieuw platform.

De game biedt een ongekend realistische vliegervaring met 125 gedetailleerde toestellen: van ultralights en bush trip-vliegtuigen tot eVTOLs, luchtballonnen, straaljagers en zware transportvliegtuigen. Dankzij de kracht van de PS5 kunnen spelers overal ter wereld vliegen, op elk moment van de dag of het jaar, met toegang tot meer dan 40.000 vliegvelden en 60.000 helipads.

De DualSense-controller zorgt voor extra immersie met adaptieve triggers, gyrobesturing, ATC-geluid via de speaker en een aanpasbaar touchpad. In 2026 volgt een gratis update voor volledige ondersteuning van PSVR2.

Toevoegingen in Flight Simulator 2024

Nieuw is de carrièremodus, waarin spelers reputatie opbouwen via missies zoals brandbestrijding, reddingsoperaties en landbouw. Daarnaast zijn er landing challenges, rallyraces en competitieve uitdagingen in de Challenge League. Voor ontspanning kunnen spelers beroemde locaties verkennen, foto’s maken en exotische dieren spotten.

Bij de lancering kunnen spelers voor het eerst de geluidsbarrière doorbreken in de XB-1, Amerika’s eerste civiele supersonische jet van Boom Supersonic.

De simulator wordt regelmatig bijgewerkt met gratis World en Sim Updates, en biedt een uitgebreide marketplace met content van externe makers.

Wie kiest voor de Deluxe-, Premium Deluxe- of Aviator Edition krijgt op 3 december al toegang én ontvangt de Northrop T38-A Talon als bonusvliegtuig.

Pre-orders zijn vanaf nu beschikbaar via de PlayStation Store.

