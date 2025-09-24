Marvel’s Wolverine volledig onthuld – brute en bloederige gameplay komt eraan!

Insomniac onthuld eindelijk Marvel’s Wolverine met gameplay secties en meer over de verhaallijn en de wereld van de game. Wolverine zal in de herfst van 2026 verschijnen voor Playstation 5.

Insomniac kennen we wel van Marvel’s vriendelijke spinnenheld – zowel Spider Man 1 als 2 waren een enorm succes. In de laatste trailer die we tijdens de State of Play te zien krijgen, wordt dan ook eindelijk Wolverine volledig aan ons geshowcased. Een game die veel bloederiger lijkt dan weer hadden kunnen hopen en dat is positief. Voor dat we meer in de game duiken, check eerst maar eens even die toffe trailer!

Wolverine in zijn originele pakje

Tijdens de Deadpool x Wolverine film waren fans al helemaal laaiend en lovend over de originele suit. Het gele stukje latex dat over Logan’s lijf getrokken zit als een condoom over een banaan tijdens seksuele voorlichting. En terecht trouwens, het is een toffe suit. In Insomniac’s nieuwste game zien we dit pak in volle glorie. Omringd door vijanden, doorweekt in het zweed en bloed van zijn vijanden – Wolverine speelt geen spelletjes. Naast Wolverine zien we ook personages als Mystique en Omega Red de spotlight krijgen, waar de studio aangaf dat we nog veel meer personages kunnen verwachten. Het is een verhaal van woede, wraakzucht, pijn en nuance. Dat is in ieder geval de belofte vanuit de studio. We zien acteur Liam McIntyre deze rol op zich pakken en zijn stem, die mag er wezen!

In de game kan je gebruik maken van snelle en bloederige combat, action-packed setpieces en je kan overal op klimmen en klauteren. Daarnaast gaan we naar veel verschillenden steden en gebieden, van de smalle straten in Tokyo tot aan de koude wildernis van Canada. Hiermee laat Insomniac zien dat we geen eenzijdige open wereld krijgen, maar meerdere lineaire en semi-open secties met duidelijke doelen. Dat is ook een enorm goede fit voor dit personage en deze game, als je het mij vraagt. Check de volledige behind the scenes hier beneden!