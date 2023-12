The Finals lanceert nu!

Embark Studios heeft tijdens The Game Awards 2023 plotseling The Finals gereleased op alle platforms. Onlangs was de open beta en het was al bekend dat de game in december zou komen.

De nieuwe arena battle shooter van Embark Studios is plotseling gedropt op alle platforms. Tijdens de ceremonie zou er een release date bekend worden gemaakt maar toch hebben we iets meer gekregen.

Strijd in een arena tegen teams van 3 om uiteindelijk in The Finals te bereiken. Schiet, vernietig en loot je weg naar overwinning in deze Free-To-Play shooter. Vanaf nu te verkrijgen op alle platforms.

