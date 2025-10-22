Splinter Cell Remake verliest weer director – kan effect hebben op release

We willen het allemaal (ik spreek vooral voor mezelf): Een remake van Splinter Cell. Het maakt niet eens uit welke titel, ik wil gewoon in de huid van Sam Fisher kruipen anno 2025 met next-gen graphics en features. Dat lijkt steeds dichterbij, en tegelijkertijd steeds verder weg te zijn. Nu verliest de game wederom een director.

Espionage games zijn er niet meer zoveel tegenwoordig, daardoor is de komst van een Splinter Cell Remake voor veel mensen van harte welkom. Een stealth titel met toffe gadgets, meerdere aanvliegroutes en nog veel meer toffe features, kom maar op! Dat zou langzaam steeds dichter en dichterbij komen. In 2021 werd namelijk een remake aangekondigd. Sinds dat moment komen er echter meer zorgwekkende nieuwtjes, dan positieve nieuwtjes naar het licht toe. Veel vitale functies die weer open komen te staan. Zo zagen we in 2022 de originele director, David Grivel, het team al verlaten.

Nu lijkt het er weer op dat er een nieuw director vacature open staat. Die vacature is ook vandaag weer offline gehaald, waarom weten we niet. Hoe dan ook, dingen lijken instabiel voor zowel Splinter Cell als Prince of Persia: Sands of Time Remake.

Wat denk jij, gaan we ooit nog een Splinter Cell Remake zien en kan deze nog steeds de sfeer van de originele titel behouden? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!