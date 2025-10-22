Wizard101 ziet voor het eerst in 10+ jaar weer wachtrijen na console launch

Wizard101 is een oude MMORPG. Deze titel heeft een aardig grote playerbase weten te behouden en gaf ons op Gamescom 2022 al een blik in de toekomst en komt nu, 3 jaar later, met een volledige console release. Deze console release is zo populair dat servers overlopen. KingsIsle gaat daar iets aan doen!

Het is natuurlijk bewonderenswaardig dat een MMORPG die al zolang bestaat nog steeds dit soort cijfers kan behalen. Dat zegt wat over de game en het team erachter. Tijdens mijn ontmoeting met de ontwikkelaars in 2022, merkte ik al een hoge motivatie om deze game alleen meer beter en groter te maken. De ontwikkelaars lieten mij achter met een enorm positief gevoel. Wat je uitstraalt is wat je terugkrijgt, dat blijkt maar weer uit het succes van de Wizard101 console release. En alhoewel dit iets is om flink te vieren met een lekker biertje, wijntje of magisch drankje, moet ontwikkelaar KingsIsle er wel iets aan doen. Inmiddels hebben ze laten weten dat ze druk bezig zijn met het verhogen en verbreden van servercapaciteiten. Nog even geduld dus, het komt eraan!

“We were prepared for success and an influx of new players, but the numbers have been well, well, well beyond our expectations. While we are overjoyed, it does mean that our servers, even though we had prepared them to scale up significantly, are bursting at the seams even with our queueing system turned on in full force (something we haven’t had to do in well over a decade).”

Terwijl KingsIsle wacht op nieuwe server hardware, waarmee zij de servers kunnen implementeren, kunnen spelers aan de slag met een console release. Zin in? Check de game dan op Playstation en Xbox! Het is een MMORPG vol magie, honderden spreuken, tientallen unieke gebieden en heel, heel veel verhalen.