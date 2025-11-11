Fatal Frame II: Crimson Butterfly remake verschijnt 12 maart 2026

Pas geleden kregen we de officiële onthulling van de remake van Crimson Butterfly. Vandaag, tijdens Sony’s State of Play, krijgen we dan eindelijk die officiële releasedatum: 12 maart 2026!
Fatal Frame II is een Japanse stijl horror classic vanuit Team Ninja en Koei Tecmo. Dit deel krijgt een volledige remake! In dit horror avontuur volg je een tweeling, twee zusjes die hun verlaten dorpje proberen vast te leggen, om zo achter een duister geheim te komen. Check de release date trailer hier beneden.
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
