Background

Fatal Frame II: Crimson Butterfly remake verschijnt 12 maart 2026

Nieuws 9 Malvin Schuivens 11 november 2025

fatal frame ii remake

Pas geleden kregen we de officiële onthulling van de remake van Crimson Butterfly. Vandaag, tijdens Sony’s State of Play, krijgen we dan eindelijk die officiële releasedatum: 12 maart 2026!

Fatal Frame II is een Japanse stijl horror classic vanuit Team Ninja en Koei Tecmo. Dit deel krijgt een volledige remake! In dit horror avontuur volg je een tweeling, twee zusjes die hun verlaten dorpje proberen vast te leggen, om zo achter een duister geheim te komen. Check de release date trailer hier beneden.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly remake verschijnt op 12 maart 2026. Ben jij klaar voor dit klassieke horror verhaal? Nu je fix nodig? Check onze Silent Hill F review.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation