Zenless Zone Zero kondigt versie 2.8 “New: Eridan Sunset” aan

HoYoverse heeft Zenless Zone Zero versie 2.8, “New: Eridan Sunset”, aangekondigd. De update verschijnt op 6 mei en brengt nieuwe personages, verse verhaalelementen, een nieuw event en meerdere verbeteringen naar de game.

In versie 2.8 draait het verhaal om Ramiel, die het middelpunt wordt van de jacht van verschillende facties in de Outer Ring. Promeia werkt samen met de Proxies, Cissia en Starlight – Billy om meer te ontdekken over zijn ware identiteit en plannen.

Verder introduceert de update nieuwe gevechtsmechanieken, waaronder Vortex, dat ontstaat wanneer je tegen bepaalde Wind-attribute vijanden andere anomalieën toepast. Ook komen er nieuwe events, zoals “Marcel Bootopia”, waarin spelers als Eous een Bangboo-resort verkennen.

De grootste toevoeging is de komst van de speelbare agents Promeia en Starlight – Billy.

Promeia

Promeia is een nieuwe S-Rank Ice Anomaly Agent in Zenless Zone Zero. In het verhaal werkt ze voor Krampus en speelt ze een belangrijke rol in de gebeurtenissen rondom de Outer Ring. In gevechten draait ze vooral om Ice-schade en Anomaly-effecten. Ze lijkt een personage te worden dat sterk is in het opbouwen van schade en goed past in teams met andere Anomaly- of Support-personages.

Starlight Billy

Starlight Billy is een nieuwe, opgewaardeerde versie van Billy Kid en komt ook als S-Rank personage naar versie 2.8. Hij krijgt een opvallendere en sterkere vorm, compleet met motor en krachtige kicks. Zijn speelstijl lijkt vooral gericht op harde fysieke aanvallen. Daarbij gebruikt hij zijn HP en eigen skills om grote schade uit te delen en zichzelf tijdens gevechten wat in leven te houden.

Daarnaast krijgt Hoshimi Miyabi een nieuwe outfit, verschijnt er een nieuwe Wind-attribute vijand en worden er verschillende systemen in de game verbeterd.

Extra content

Ook worden er handige quality-of-life verbeteringen toegevoegd, zoals een Polychrome Guide en betere opslag- en resourcebeheeropties. Daarnaast komt er een nieuwe outfit voor Hoshimi Miyabi, genaamd Dignified Blossom.

De soundtrack van Zenless Zone Zero krijgt bovendien een fysieke release: de vinyl set kan vanaf 29 april worden vooruitbesteld via Laced Records.

Bekijk de stream

De speciale livestream over versie 2.8 vindt plaats op 24 april om 13:30u en is te volgen via de officiële Zenless Zone Zero-kanalen op onder meer YouTube en Twitch.