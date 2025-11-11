Activision toont Black Ops 7 Endgame

Nieuws 2 Jordy Gerritse 11 november 2025
Ze speelden de kaarten lang dicht bij de hand, maar onlangs tonen Activison samen met Treyarch en vooral Raven Software de azen in hun hand. Endgame is een gloednieuwe co-op ervaring die verschijnt in Call of Duty: Black Ops 7. Deze mode wordt speelbaar zodra je het einde van de campaign hebt gehaald.
De Black Ops 7 Endgame mode is een eindeloze mode waarin je de nieuwe grote map Avalon inspringt. Deze grote map wordt aan elkaar geknoopt met interessepunten die zijn verzameld uit eerdere Call of Duty-games, waaronder Black Ops 2, Black Ops 6, Black Ops 4 en zelfs de eerste Black Ops-game. Sommige maps komen bijna volledig terug, maar dan bewerkt om te passen in Avalon, anderen dienen meer als inspiratiebron.
Deze nieuwe mode is eindeloos en is speelbaar in je eentje, of met maximaal drie andere vrienden. Spelers die de campaign nog niet voltooid hebben kunnen altijd meedoen in Black Ops 7 Endgame, onder de voorwaarde dat de host de campaign wel heeft uitgespeeld. Je doel is om vervolgens het moeilijkste gebied te betreden. Avalon is opgedeeld in vier verschillende gebieden met vier verschillende moeilijkheidsgraden. Je maakt jezelf sterker door missies te voltooien en na afloop veilig te extracten. Als je niet ontsnapt, is je voortgang verloren.
Voor het eerst in de geschiedenis van Call of Duty is de campaign in co-op speelbaar. Dit wordt voortgezet in Black Ops 7 Endgame, waarin je ook nog eens campaign challenges per dag en per week kunt voltooien. Er zijn zelfs campaign camo’s vrij te spelen voor al je wapens.
In de officiële Blog van Call of Duty gaat Activision nog veel dieper in op wat spelers kunnen verwachten van deze nieuwe mode. De game komt aanstaande vrijdag op 14 november al uit. Spelers op Xbox en PC mogen vanaf dag één aan de slag met de game als ze Game Pass Ultimate hebben.
