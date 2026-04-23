Black Flag Resynced prijzen verschijnen online – Collector’s Edition toch een ding

Assassin’s Creed Black Flag lekt de laatste week enorm veel, van releasedata tot 11-seconden trailer clips. Dit keer lekt ook de prijs die de game zal krijgen, inclusief de confirmatie van een Collector’s Edition.

Een vrij bekende insider heeft deze prijzen en edities onthuld. Black Flag Resynced krijgt vanavond om 18:00 een officiële onthulling en daar zijn wij zeker bij. Maar, de game gaat her en der al het internet over met allemaal nieuwtjes. Vandaag zien we de prijs verschijnen. De game zal €59,99 gaan kosten, met een collector’s editie van €199,99. In deze editie zien we onder andere een steelcase, figurine, journal, een fysieke map en natuurlijk DLC-content met toffe skins.

Eerder waren er geruchten over een losstaande figurine in plaats van een volledige collector’s edition. Maar, nu lijkt het erop toch op dat deze editie een ding is. Check de afbeelding hier beneden maar eens! De volledige onthulling is om 18:00 hier te zien.

Kijk jij uit naar Black Flasg Resynced? Wij zitten vanavond in ieder geval klaar voor de onthulling.