Background

The Blood of Dawnwalker krijgt “Road to Launch”-event

Nieuws Joel Lemmrich 23 april 2026

The Blood of Dawnwalker door Bandai Namco

The Blood of Dawnwalker is een game die stilletjes voortgang maakt. Binnenkort houdt Bandai Namco & Rebel Wolves een evenement die meer licht gaat schijnen op de game en wat we kunnen verwachten.

Rebel Wolves heeft een nieuwe stream aangekondigd voor The Blood of Dawnwalker. Tijdens de zogeheten “Road to Launch”-stream op 28 april krijgen we eindelijk een hoop nieuwe info, waaronder de releasedatum.

De stream start om 18:00 uur en is te bekijken via YouTube en Twitch. Verwacht onder andere nieuwe gameplaybeelden (met focus op de open wereld), een gloednieuwe verhaaltrailer, systeemvereisten en details over de verschillende edities van de game.

The Blood of Dawnwalker verschijnt dit jaar voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Wat is The Blood of Dawnwalker?

De game speelt zich af in de 14e eeuw, een tijd vol oorlog en de Zwarte Dood. Terwijl Europa verzwakt is, grijpen vampiers hun kans om de macht over te nemen.

Je speelt als Coen, een zogeheten “Dawnwalker”: half mens, half vampier. Dat betekent dat je zowel menselijke als vampirische krachten hebt — maar ook de nadelen van beide.

Je doel is om je familie te redden van de vampierheer Brencis, die heerst over Vale Sangora. Onderweg maak je keuzes die invloed hebben op het verhaal én de gameplay, en vorm je allianties die niet altijd te vertrouwen zijn.

Wat kun je verwachten?

  • Open wereld met veel vrijheid

  • Verhaalgedreven keuzes die impact hebben

  • Donkere fantasy-setting met vampiers

  • Nieuwe features die tijdens de stream worden getoond

De game draait op Unreal Engine 5 en wordt uitgegeven door Bandai Namco. Je kunt hem nu al op je wishlist zetten voor jouw platform naar keuze.

