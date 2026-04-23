Assassin’s Creed: Black Flag Resynced volledig onthuld

Assassin’s Creed Black Flag staat bekend als een van de beste delen uit deze immens grote franchise. Met een boel rum en gerechtigheid speel jij als Edward Kenway. Dit verhaal mengt de Creed met piraterij en uitmuntend gemaakte muziek als kers op de taart. Ben jij klaar om opnieuw legendarische schatten te vinden in Black Flag Resynced?

Resynced is vanaf de grond gebouwd op de nieuwste Ubisoft engine. En man, wat voelt het goed om het woord Templars weer een keer te horen in een hedendaagse Assassin’s Creed trailer. Kenway heeft nu nog meer in petto, zo zal hij meer onderwater kunnen doen. De combat van Black Flag is nu nog meer actie dan voorheen. Snellere en vloeiendere animaties, chained takedowns en skills om te benutten. En toch, al met al, voelt het alsof de eer van het eerste deel intact is gehouden. Parkour is vloeiender gemaakt maar blijft bij de basics uit de oudere titels. Het lijkt op het origineel, maar net dat beetje vloeiender.

Stealth is uiteraard niet uitgesloten en met de verbeterde radar bovenin ben jij je nog meer bewust van gevaar op je weg. Eavesdrop missies zijn ook opnieuw bedacht. Je bent niet meteen meer ‘af’ als je betrapt wordt bijvoorbeeld. Je kan dus kiezen: Stealth, of guns blazing. Deze nieuwe interactie-mogelijkheden zorgen voor meer uiteenlopende missies en minder lineaire uitkomsten. Uiteraard kan je ook weer lekker zeilen, met nog meer kanonskracht. Ook hier weer, the old with the new.

Ook zien we compleet nieuwe personages die jij kan rekruteren voor jouw crew, ieder met hun eigen quests en paden om te bewandelen. Daarnaast kan je nu ook een kat, of een aap, bemachtigen voor je crew. Deze zal net die extra toevoeging hebben op je schip. En, naast die crew member quests, zullen ook personages als Blackbeard hun eigen verhaallijnen krijgen. Ze sluiten de stream af met een bericht: Black Flag Resynced is geen RPG. Het is een narratieve singleplayer ervaring, zoals deze toen bedacht was.

De Anvil Engine

Met deze Anvil engine kan Ubisoft flink aan de slag met het vernieuwen van alle grafische aspecten aan de game. Doordat de engine zo toegankelijk is, kan deze bijna bovenop de oude engine geplaatst worden, zodat de originele sfeer niet veranderd. Wat hierin belangrijk was voor de developers, was precies dat. Het origineel mag en zal niet aangetast worden. De game laat vrijwel alles intact maar voegt dingen toe als dynamic weather, nieuwe belichting en manieren om de game nóg beter te laten ogen.

Woodkid is terug

We kennen Woodkid van bijvoorbeeld de Assassin’s Creed: Revelations trailer, wat tot op de dag van vandaag nog steeds een van de beste trailers ooit is. Dit keer brengt Ubisoft Woodkid terug om muziek te maken voor Black Flag Resynced. Hij wilt er nu nog niet te veel over loslaten, maar hij is terug! Daarnaast krijgt de game ook meer sea shanties voor jouw crew om te zingen, terwijl je vijandelijke schepen naar de bodem van de oceaan laat zinken.

Wanneer komt Black Flag Resynced uit?

Zoals eerder al gelekt, komt Black Flag Resynced uit op 9 juli 2026 voor PS5, Xbox Series X/S en PC. Zoals eerder al gelekt werd, komt de game ook met een collector’s edition voor €199,99. De base game zal €59,99 gaan kosten, wat een prima prijs is voor deze getijden.

PC vs. PS5

Met vernieuwde graphics komt ook een grotere vereiste aan grafische- en rekenkracht. Om de game op minimum settings te kunnen runnen, zal je minimaal een i7-8700k of Ryzen 5 3600 moeten hebben, in combinatie met een GTX 1660, Radeon RX5500XT of hoger. Met deze setup kan je de game spelen op 1080p in 30fps. Wil je die soepele 60 frames? Dan zal je uitkomen op een RTX 3060, RX6600XT of beter. De game zal Raytracing bevatten, deze kan zowel op standaard, als op extended gezet worden.

Playstation 5 (Pro) gebruikers kunnen genieten van 3 grafische modes: Performance, Blanced en Fidelity. Heb jij de Pro? Dan zal de game gebruik maken van PSSR2, om zelfs in Performance Mode je te verblinden met Raytracing goodies en scherpe textures. PSSR2 zal vanaf dag 1 werken met deze titel.

Kijk jij uit naar Black Flag Resynced? Wij in ieder geval wel!