Soulframe maakt Founder bundels beschikbaar met Preludes toegang

Soulframe begeeft zich al enige tijd in een speelbare Pre-Alpha fase waar spelers voor uitgeloot kunnen worden. Vanaf vandaag kun je jouw toegang garanderen met enkele Founder Bundels. Deze zijn vooralsnog enkel verkrijgbaar voor PC. Er is op dit moment nog geen speelbare console versie.

Via deze link kunnen fans een bundel aanschaffen. Er zijn vier verschillende smaken. Drie van de vier opties geven spelers elk één speelbaar personage, terwijl er ook een optie is om alle personages in één keer vrij te spelen. Deze bundel kost € 99,99 en komt met enkele cosmetische extra’s, in-game currency en een exclusieve Paragon Greatsword. Alles uit de Founder Bundels wordt in-game beschikbaar gemaakt tijdens de livegang van de game, maar de Greatsword blijft uniek en kan ook na de lancering, maar op speciale manieren verkregen worden, namelijk via andere Founders. Alle overige bundels kosten € 28,99 per stuk. Iedere bundel komt met twee extra invite codes, zodat je twee vrienden kunt uitnodigen om ook de game te spelen. De Wyld Paragon bundel van € 99,99 komt met tien extra invite codes.

Spelers kunnen zich via de pagina ook aanmelden voor gratis toegang. Hiervoor worden wekelijks uitnodigingen verstuurd.

Soulframe Preludes Update 12

Met de grote Founders update ziet de Preludes versie van de game enkele toevoegingen, waaronder:

Nieuw wapentype: Greatsword

Player Onboarding rework

World Bosses

Nieuwe totems en ruins

Een nieuwe verkoper in de Nightfold met Founder opties en andere voorwerpen

Siege Encounters side missies

Met de exclusieve toegang tot Soulframe Preludes bouw je mee aan het ontstaan van een nieuw groot avontuur die kan uitgroeien tot de grootte van Warframe. Om hier vanaf het begin al deel van uit te maken krijg je van Digital Extremes unieke kansen om jouw vlag al vroeg te plaatsen. Zo kun je je jouw Founders naam graveren in de Eternium Garden en krijg je toegang tot een exclusieve winkel voor fysieke Soulframe merchandise.