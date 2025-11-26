Embracer stoot wederom twee studios af

De omarmer van de Gaming Industry die zijn naam geen eer aan doet, is best treurig. Waar de gigant in tijden van Covid niet wist hoe snel het zich moest uitbreiden door het opkopen van studio’s, stoot Embracer ze nu weer even snel af. Arc Games en Cryptic Studios volgen dit maal.

Project Golden Arc, een nieuw entiteit onder leiding van Arc Games werknemers, is opgericht met financiële steun van Hong Konk Firm XD. Deze nieuwe entiteit hebben Arc Games en Cryptic Studios volledig overgenomen voor ongeveer 26 miljoen euro.

Arc Games houdt zich voornamelijk bezig met het uitgeven van online games, zoals Star Trek Online, Neverwinter en de Remnant-games. Cryptic Studios was de maker van Neverwinter en Star Trek Online. Het een-tweetje ging dus al wat langer mee, nog voor Embracer begon met embracen, en gaat ook weer samen verder nadat Embracer het embracen alweer heeft gezien.

Embracer komt er nog best goed vanaf. Ze houden zelf namelijk de uitgeversrechten voor de Remnant franchise en de rechten voor de MMO Fellowship.

“This transaction supports our key priorities by strengthening our focus on strategic assets and core IPs in Embracer while improving profitability and free cash flow,” zegt Phil Rogers, Embracer’s CEO. “The deal also allows online multiplayer game Fellowship, developed by a talented external team in Stockholm, to find a great home within Coffee Stain Group. I would like to thank the teams at Arc and Cryptic for their hard work over the past four years and wish them all the best as we are confident they will thrive and develop in the years ahead.”

Voorafgaand aan de overname van de omarmer waren beide studio’s onderdeel van Perfect World. Perfect World werd overgenomen door Embracer en hernoemd naar Gearbox Publishing SF. Vorig jaar verkochten ze Gearbox.