Review: Guild Wars 2: Secrets of the Obscure

Daar zitten we weer, wie had ooit gedacht dat Guild Wars 2 een vierde expansion zou krijgen, na dat alle Elder Dragons met de vloer gelijk zijn gemaakt. Nou, het is toch echt zo. Secrets of the Obscure is een vreemde eend in de bijt, qua verhaal en qua structuur, en dat bedoel ik niet op een slechte manier. hoe ziet die nieuwe arc voor Guild Wars 2 spelers eruit? Laten we een kijkje nemen!

Om dan ook maar gelijk binnen te vallen met een kleine disclaimer: Secrets of the Obscure is niet een normale Guild Wars 2 expansion. De ontwikkelaars hebben besloten hun manier van content releasen over een andere boeg te gooien. Deze uitbreiding komt daarom in 4 aparte content drops. Hierdoor hebben spelers geen droogte aan content en hebben de ontwikkelaars de tijd om periodiek bezig te zijn met nieuwe content. Op deze manier wordt niet alleen de content beter, maar kunnen we altijd ergens naar uit kijken. Dit zorgt er wel voor dat deze review alleen zal gaan over die eerste drop aan content, bestaande uit een nieuwe storyline, 2 nieuwe maps en een nieuwe outpost, nieuwe Masteries en meer. Een volledige review voor alle vier de drops zal dus periodiek volgen op onze website. Laten we beginnen met kijken naar deze eerste drop aan content!

Een nieuw begin

Met de Elder Dragons weg en Aurene die alles bij elkaar houdt, is er weer grotendeels rust in de wereld. Althans, voor even. De kryptis vallen namelijk al gauw binnen en de Commander wordt wederom verwacht op de frontlinie. Dit keer brengt dit ons echter naar een plek die iedere ware Guild Wars fan al vanaf Guild Wars: Prophecies wilt bezoeken: The Wizard’s Tower. Wat blijkt nou? Die magiërs hielden ons altijd in de gaten, met goede bedoelingen natuurlijk. Zij beschermden ons, maar dat lukt op dit moment even niet. In jouw trip naar deze nieuwe wereld in de lucht, kom je oude bekenden tegen en een boel nieuwe personages. Dit is waar de schrijvers binnen ArenaNet altijd weer lekker weten hoe ze oude personages terug moeten schrijven en nieuwe moeten introduceren.

Wat ik zelf enorm tof vond, is dat de compleet nieuwe verhaallijn niet alleen zorgt voor frisse wind, maar dat het ook enorm psychologisch is ingestoken. Het gaat niet alleen maar om het grote geheel dit keer, je zal ook diep in jezelf moeten graven om de wereld te redden. Het verhaal eindigt daarmee ook op een enorm toffe plek en ik kan nu al niet wachten tot de nieuwe drop aan content. Maar, de liefde voor het verhaal is wederom bewezen door het team aan schrijvers en i’m here for it! Het enige minpunt dat ik me kan bedenken, is iets dat me in GW2 altijd wel stoorde en dat is de filler story content. Dit zijn de stukjes tussen story instances in waar je in de open wereld objectives moet uitvoeren om verder te mogen in de story. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat deze content op veel momenten gescheiden kan worden van de story progression zelf. Dit zorgt voor een betere flow, maar ik snap wel waarom de developers het op deze manier doen.

Twee nieuwe maps

SotO brengt 2 immens grote en nieuwe maps mee. Ik kan je vertellen, ze zijn fantastisch! De hele magische vibe mag er echt wel wezen. De eerste map is een combinatie van meerdere Fractals (stukken uit de geschiedenis van Tyria) die samengevoegd zijn geworden. Je komt hier dus alle soorten gebieden en enemies tegen. In het begin had ik zo mijn twijfels over gerecyclede content, maar het bleek uiteindelijk een stuk minder te zijn dan dat ik initieel dacht. De tweede map, Amnytas, dat is waar dingen echt leuk worden. Hier zitten de 6 magische scholen, verdeeld over meerdere losstaande gebouwen in de lucht. Deze map is magisch, open en zeker niet zonder een boel gevaarlijke Kryptis op de loer. In deze map zie je de oorlog tussen de Wizard’s Court, Tyria en de Kryptis in volle gang.

Beide maps beschikken over een Meta event, waar die in Skywatch Archipelago iets kleiner is dan die in Amnytas. Dit maakt hem niet minder lastig, gezien coördinatie de sleutel tot succes is. Er moeten namelijk 4 grote enemies op 4 platformen tegelijkertijd omgelegd worden, anders slaagt het event niet. In Amnytas is een immens groot Meta Event, eentje met meerdere stages en die een groot deel van de map gebruikt. Deze voelt aan als een Arena Rock nummer; groots, machtig en enorm cool! De Wizard’s Tower is de nieuwe Lion’s Arch, maar dan in de lucht. Deze outpost is enorm cool en geeft jou toegang tot bijna alles, waaronder de nieuwe Strike Missions. Dit is door ArenaNet bedacht als zijnde de nieuwe hub voor SotO spelers. Deze zal zich ook aanpassen wanneer er events als Halloween en Kerst zijn.

Wat je vooral merkt, niet alleen in de nieuwe maps, maar in de gehele presentatie, is dat de developers enorm veel plezier hebben gehad. Ze zaten niet meer vast aan Tyria, het verhaal van de Elder Dragons en alle personages en elementen die daarbij hoorde. Dit keer hadden ze volledige vrijheid en voor een groot deel is die met beide handen genomen!

Nieuwe Masteries

Iets dat Guild Wars 2 nog steeds een top-3 MMORPG maakt, is de manier van character progression, die is namelijk zo horizontaal als maar zijn kan. Geen eindeloze gear grinds, een MMO met respect voor jouw tijd. Dat is waar Masteries te pas komen. Dit is één van de manieren waarop jouw character nieuwe vaardigheden kan vrijspelen om de wereld van Tyria eigen te maken. In vorige expansions zagen we mounts, fishing, gliding en nog zoveel meer. Dit keer zijn er 2 grote Masteries: Skyscale en Rift Hunting.

De Skyscale mount is voor mensen die hem nog niet hebben nu een stuk makkelijker te halen, tevens wordt deze mount meer ingestoken als een be-all-end-all mount. Denk hierbij aan een boel manieren om langer in de lucht te blijven, een Fireball skill en een extra bonus voor spelers die de mount al hadden (hogere wall-jump).

De Rift Hunting Mastery is een manier om spelers goed bezig te houden in SotO. Deze is beschikbaar in de nieuwe maps en 12 maps die we al kennen. Rift Hunting betekend dat jij met een groep spelers in de open wereld vijanden gaat verslaan om vervolgens samen een portaal te sluiten en de Kryptis terug naar hun eigen wereld te sturen. Dit kan in 3 verschillende tiers, waar iedere tier moeilijker wordt, maar ook meer en betere beloningen geeft. Ik vond Rift Hunting in het begin best een leuke Mastery, maar hoe meer ik het doe, hoe meer het begint te voelen als hetzelfde. Maakt het geen slechte Mastery, maar vergeet als speler niet om content een beetje af te wisselen.

Nieuwe Strikes, Relics en Weapon Mastery

De twee nieuwe Strike Missions voegen enorm veel toe aan de manier van storytelling in SotO en zijn ook een stuk lastiger gemaakt dan dat Strike Missions voorheen waren. Dit omdat we voorlopig sowieso geen nieuwe Raids kunnen verwachten en omdat ArenaNet laat merken dat Strikes de beste manier van group content gaat zijn voorlopig. Beide Strikes hebben een lugubere vibe en ik vind het fantastisch. de gevechten zijn lastig en hebben nieuwe mechanics die ervoor zorgen dat je altijd in beweging bent.

Door middel van Relics kan jij jouw character nu nog meer build variety geven. Dit is een extra accessoire slot die jij kan vullen met een soort extra perk. Relics zijn een enorm leuke toevoeging en maken builds net dat beetje interessanter. Ditzelfde geldt voor de Weapon Master Training, wat ervoor zorgt dat jij alle wapens die jouw class kan gebruiken, ten alle tijden kan gebruiken, ongeacht je gekozen Elite Spec! Dit geeft een hele nieuwe kijk op builds en combat.

Dagelijkse bezigheden

De Wizard’s Vault is een nieuwe kijk of daily, weekly en lifetime objectives. Nu met een nieuwe currency waar je als speler nog beter kan werken naar je doelen, nieuwe skins, Legendaries en ga zo maar door. Ik ben zelf laaiend enthousiast over dit systeem, maar in deze TikTok leg ik het net iets beter uit, denk ik:

Verdict

Alhoewel het lastig is om de Expansion te beoordelen wanneer deze pas over een tijdje compleet is, ben ik enorm tevreden en enthousiast over wat er nu al staat. Spelers worden opnieuw meegesleurd in verhalen, uitgedaagd in solo en group content en hebben weer nieuwe manieren om te werken aan hun in-game doelen, wat wil je nog meer?!