Luna Abyss krijgt gameplay trailer tijdens PC Gaming Show: Most Wanted 2025

Luna Abyss is een DOOM-inspired first-person shooter met een uniek stijltje, vanuit Kwalee Labs. Deze titel krijgt nu een nieuwe trailer op de PC Gaming Show: Most Wanted 2025!
De PC Gaming Show: Most Wanted laat 25 PC-games zien in een reeks aan opeenvolgende trailers. Luna Abyss is een van deze games en brengt een soort DOOM-achtige gameplay in een volledig unieke stijl. Je volgt een personage genaamd Fawkes, een gevangene van Luna. De game speelt zich dus af op de een nagebootste Maan en het is aan Fawkes (jou dus) om alle mysterieuze shit rondom deze nep-Maan op te lossen. Hoe? Check de trailer!
Luna Abyss heeft nog geen releasedatum, maar zal ergens in 2026 verschijnen en is ook een dag-1 Xbox Game Pass titel! Zin in? Laat het ons weten! Ook Romeo Is a Dead Man krijgt een tof nieuwtje…
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
