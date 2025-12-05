Splitgate 2 lanceert opnieuw als Splitgate: Arena Reloaded

Splitgate 2 ontwikkelaar 1047 Games kondigt aan dat de game opnieuw zal lanceren met de achternaam Arena Reloaded. Dit zal op 17 december gebeuren als een free-to-play titel voor Playstation, Xbox én PC.

Fans van Splitgate 2, Halo, Quake en al dat soort ‘simpele’ PvP arena shooters kunnen eind deze maand dus weer smullen van meer free-to-play Splitgate goodness. 1047 Games heeft enorm veel feedback vergaart vanuit de community door middel van beta events en playtests. De studio is nu eindelijk klaar om Arena Reloaded uit te brengen.

De game lanceert met een grafische overhaul, het terugtrekken van in-game heroes en gunplay die volledig opnieuw gebouwd is. Daarnaast zien we nu eindelijk player stats, leadboards en een career systeem met progressie. De studio gaat ook volop aan de slag met nieuwe content voor een strakke post-launch roadmap. Check de trailer hier beneden.

Splitgate: Arena Reloaded verschijnt op 17 december 2025 voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series en PC. Zin in? Laat het ons zeker weten!

