Splitgate 2 lanceert opnieuw als Splitgate: Arena Reloaded

Nieuws 5 Malvin Schuivens 5 december 2025
Splitgate 2 ontwikkelaar 1047 Games kondigt aan dat de game opnieuw zal lanceren met de achternaam Arena Reloaded. Dit zal op 17 december gebeuren als een free-to-play titel voor Playstation, Xbox én PC.
Fans van Splitgate 2, Halo, Quake en al dat soort ‘simpele’ PvP arena shooters kunnen eind deze maand dus weer smullen van meer free-to-play Splitgate goodness. 1047 Games heeft enorm veel feedback vergaart vanuit de community door middel van beta events en playtests. De studio is nu eindelijk klaar om Arena Reloaded uit te brengen.
De game lanceert met een grafische overhaul, het terugtrekken van in-game heroes en gunplay die volledig opnieuw gebouwd is. Daarnaast zien we nu eindelijk player stats, leadboards en een career systeem met progressie. De studio gaat ook volop aan de slag met nieuwe content voor een strakke post-launch roadmap. Check de trailer hier beneden.
Splitgate: Arena Reloaded verschijnt op 17 december 2025 voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series en PC. Zin in? Laat het ons zeker weten!
Geen zin in een shooter? Dit is de nieuwe Honkai Star Rail patch!
Tagged as:
1047 games arena reloaded relaunch splitgate
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment