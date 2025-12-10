De Game Awards voorspellingen gaan hard – wij zetten ze op een rij

The Game Awards, hét spektakel naast Opening Night Live en Summer Game Fest, gaat donderdag op vrijdagnacht van start. Je kan de stream kijken vanaf 1:00 in de nacht en deze zal tot ongeveer half 5 – 5 uur duren. Er gaan een boel geruchten rond en daarnaast staan er ook al wat dingen vast!

Eerder benoemden we al de kanshebbers voor de GOTY award, hét spelletje dat dit jaar op z’n kop heeft gezet. Ook weten we al van een aantal games dat ze aanwezig zullen zijn. Zo is er al iets rondom Tomb Raider bevestigd. Of dit een game, of film gaat zien, dat is nog maar de vraag. Maar er gaan nog veel meer dingen rond!

Wat is nu dat standbeeld van je, Geoff?

Geoff Keighley, the man himself, gooide een X-post het wild in. In die post zien we een standbeeld dat lijkt op een kant van een soort vulva poort. Maar, dit standbeeld blijkt echt te bestaan en staat in middels ergens in het wild.

Iedereen is compleet aan het speculeren over wat dit gaat betekenen. Diablo, God of War en The Elder Scrolls is het in ieder geval al niet. Er gingen geruchten over een nieuwe Divinity: Original Sin, maar ook hier heeft Larian al laten weten dat dit niet het geval gaat zijn. De geruchten over een Saros co-op mode doen zich ook de rondte, maar dat zou wel een beetje een anticlimax zijn, toch? Als laatst denken mensen aan Half-Life 3, maar ook die lijkt ons sterk. Wat denk jij dat dit standbeeld betekent?

Over Half-Life 3 gesproken

Eerder zagen we al de aankondiging van The Steam Machine, nieuwe controller én een VR-systeem. Een prijsaankondiging van deze machine zal nog wel even op zich laten wachten, maar mensen blijven hard lopen op een Half-Life 3 aankondiging op The Game Awards en linken dit zelfs aan het standbeeld hierboven.

Een Control film of sequel

Eerder zagen we al een aangevraagd patent onder de naam Control Resonant. De kans is aanzienlijk dat we iets gaan zien omtrent de franchise tijdens de award show. Anders is de timing wel heel toevallig!

Final Fantasy 7 – Part III

Hier krijgt redactielid Daniël vast en zeker een heel fijn gevoel bij, want de geruchten doen de rondte dat de remake van Final Fantasy 7 het slotdeel aangekondigd gaat zien worden. Mensen letten hierbij enorm op de lichaamstaal van Hamaguchi tijdens een specifiek interview van 8 december 2025. Zie jij de subtiele glimlach?

Phantom Blade: Zero

Al twee jaar op rij een van de meest geliefde Gamescom demo’s voor onze redactie is Phantom Blade: Zero. Deze actietitel brengt Soulslike features met vloeiende combat en een unieke stijl. Ontwikkelaar S-Game heeft al aangekondigd dat we eindelijk een releasedatum kunnen verwachten, inclusief een nieuwe trailer. Die kan je dus sowieso al verwachten!

Resident Evil: Requiem

Een nieuw speelbaar personage in het nieuwe deel van Resident Evil? Wie o wie kan het zijn? De nieuwe cover brengt ons uit op Leon S. Kennedy. Dat we een nieuwe trailer krijgen, dat is in ieder geval al 100% zeker.

Exodus

Redactielid Dave krijgt al knikkende knietjes bij het denken aan een Mass Effect-esque game genaamd Exodus. Ook hier heeft de ontwikkelaar laten weten dat we een nieuwe trailer kunnen verwachten!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door EXODUS (@exodusgameofficial)

Hideo Kojima

Het is geen geheim dat Geoff Keighley en Hideo Kojima vrienden zijn. Dus dat we iets van hem gaan zien, dat kan je eigenlijk wel verwachten. Eerder zagen we al een trailer voor OD. Kan dit het zijn? Vooralsnog blijft Kojima mysterieus omtrent OD, dus we gaan het meemaken morgennacht!

Lego Batman: The Legacy of the Dark Knight

Een game die wij heel tof vonden tijdens de afgelopen Gamescom is de nieuwe Lego Batman titel. De ontwikkelaar is niet heel mysterieus over of deze game aanwezig gaat zijn op de award show…

Extra security clocking in for the TGAs. See you all Thursday night. #LEGOBatmanGame #TheGameAwards pic.twitter.com/AvQZwyjSXW — LEGO® Batman™: Legacy of the Dark Knight (@LEGODCGame) December 9, 2025

De toekomst van Assassin’s Creed?

Het is inmiddels bijna een jaar geleden sinds de laatste Assassin’s Creed game en er zijn al een boel nieuwe namen bekendgemaakt door Ubisoft. Zal een van deze namen de nieuwe AC game gaan worden tijdens de Game Awards? Daarnaast zien we ook steeds meer geruchten over de Black Flag remaster, dus dit kan het ook gewoon zijn natuurlijk!

Update 10-12-2025: Er is een PEGI aanvraag gedaan rondom een Black Flag Resynced titel. Het lijkt nu dan toch echt realiteit te worden!

Forza Horizon 6

Zo’n twee maanden geleden kregen we eindelijk een teaser voor Forza Horizon 6. Nu gaan de geruchten dat we een volledig onthulling gaan krijgen tijdens de Game Awards. Heb je de teaser gemist? Check ‘m hier!

Er zullen gedurende de komende twee dagen nog vast veel en veel meer geruchten verschijnen. Welke games denk jij dat we nog gaan zien? Laat het ons weten! Je kan de Game Awards zien via Twitch en Youtube!