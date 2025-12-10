Pokémon Legends: Z-A Mega Dimension DLC maakt shiny charm verkrijgen makkelijker

Pokémon Legends: Z-A maakt het verkrijgen van Shiny Pokémon al een stuk makkelijker door de Shiny Charm een integraal onderdeel van de base game te maken. Echter was het best een grind om deze te verkrijgen. Dat wordt met de komst van Mega Dimension makkelijker!

De Mega Dimension DLC voor Legends: Z-A verschijnt vandaag voor Switch en Switch 2 spelers. Eerder kreeg je de Shiny Charm puur en alleen door Mable’s Research Tasks te doen, helemaal tot en met level 50. Dit was best een grind, zo’n grind dat mensen controllers kochten met instelbare buttons om het proces makkelijke te maken, door je Switch eindeloos aan te laten staan met een bepaalde exploit. Maar, die 1.000 overwinningen behalen hoeft dus nu niet meer!

Alvast een ‘don’t shoot the messenger’ bericht voor spelers die wél die grind hebben gedaan, of speciaal een controller hebben gekocht. Je zal nog steeds veel moeten doen voor de Charm, maar het proces is nog meer deel van de game dan voorheen. Er zullen nieuwe research tasks verschijnen, die jou Hyperspace Lumiose in laten gaan om nieuwe Pokémon te vangen, je zal dus nu die Hyperspace pockets moeten gaan doen om je Charm te verkrijgen. Of, je behaalt die 1.000 victories alsnog. Je zal wel nog steeds level 50 moeten behalen in Mable’s Research Tab, maar nu zonder die overwinningen!

De Shiny Charm is bijna een verplichting voor de completionists onder ons, gezien deze de kans op Shiny Pokémon tegen komen veel groter maakt. Hoe ver ben jij al met je Pokédex?