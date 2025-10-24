Background

Pokémon Legends Z-A zo’n 6 miljoen keer verkocht

Nieuws 13 Jordy Gerritse 24 oktober 2025

Pokémon Legends Z-A

Pokémon Legends Z-A is in de eerste week ongeveer zes miljoen keer verkocht. Om precies te zijn 5,8 miljoen exemplaren zijn over de digitale en fysieke toonbanken gerold. De helft daarvan voor de Nintendo Switch 2.

Ondanks de franchise de laatste jaren enorm veel kritiek krijgt, blijven de games als warme broodjes over de toonbank rollen. In de eerste week van de lancering verkoopt Game Freak de game aan bijna zes miljoen Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 eigenaren. Ongeveer drie miljoen exemplaren zijn verkocht voor de Nintendo Switch 2.

Vergeleken met de voorgaande Pokémon release op de Nintendo Switch: Pokémon Scarlet en Pokémon Violet, zijn dat iets minder exemplaren. Deze game wist maar liefst tien miljoen exemplaren te verkopen binnen slechts drie dagen. De reden van het grote verschil in aantallen kunnen verschillende oorzaken hebben. De meest voor de hand liggende zijn als volgt:

  • Pokémon Scarlet en Pokémon Violet waren mainline titels. Legends Z-A is technisch gezien een spin-off.
  • De voorgaande Pokémon titels waren enorm slecht geoptimaliseerd, waardoor veel spelers de kat eerst uit de boom kijken.
  • Veel Pokémon fans hebben nog geen Nintendo Switch 2 gekocht en wachten met het aankopen van de console en nieuwe games tot een aanbieding of grotere line-up.

Desondanks zijn zes miljoen exemplaren binnen een week tijd nog steeds indrukwekkend. Pokémon Legends Z-A zet de turn-based combat uit de hoofdlijn even opzij voor een nieuw real-time combat systeem. De algemene receptie over dit systeem wordt als verfrissend en fijn ervaren. Verwacht zeer binnenkort een gedetailleerde review van ons over de game.

Tot die tijd, kun je alvast lezen hoe gemakkelijk het is om Shiny Pokémon te vergaren in deze nieuwe Pokémon Legends RPG.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation