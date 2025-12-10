Sanctuary of Sarras neemt Tainted Grail mee naar de zeebodem

De eerste volledige uitbreiding voor Tainted Grail: The Fall of Avalon komt uit op 15 december voor consoles en pc. Deze nieuwe uitbreiding, geïnspireerd door Lovecraft brengt spelers naar de bodem van de oceaan voor een groot nieuw avontuur van zo’n vijftien uur lang.

Tainted Grail: The Fall of Avalon is een The Elder Scrolls achtige RPG die eerder dit jaar uit Early Access stapte en verscheen op pc en consoles. Deze week hebben de ontwikkelaars de eerste grote uitbreiding aangekondigd die al op 15 december speelbaar is. Sanctuary of Sarras is ongeveer tien tot vijftien uur lang en brengt je naar een heel nieuw gebied.

Voor eeuwen zijn de geheimen van Sarras verborgen gebleven in de diepte, maar een verborgen pad laat dit keer een opening zien naar het verleden. Een geheel nieuw verhaal waarin je het spoor van Nimue volgt die het opnam tegen Koning Arthur. Het is aan jou om alle puzzelstukjes bij elkaar te rapen en het mysterie te ontrafelen.

Met zo’n vijftien uur speelplezier bezoek je meer dan twintig nieuwe dungeons en interieuren, neem je het op tegen nieuwe bosses en andere tegenstanders. Je kunt meer dan honderd nieuwe stukken uitrusting vinden om je personage aan te kleden en te wapenen tegen de gevaren die op de loer liggen.

Sarras kent een nieuw voortgangssysteem voor je personage. Je level maakt niets uit, want alle vijanden schalen zich naar jouw niveau. Tegelijkertijd kun je shrines vinden die je kunt activeren om vijanden te verzwakken. Deze shrines geven je ook punten voor drie nieuwe skill trees waar je op elk moment tussen kunt wisselen om je speelstijl tijdens het spelen aan te passen.

Sanctuary of Sarras komt uit op 15 december en kost € 14,99. Meer over The Elder Scrolls? Skyrim Anniversary is nu speelbaar op Nintendo Switch 2!