Rayman 2 komt naar Nintendo Switch Online

Rayman 2 en Tonic Trouble komen deze maand naar Nintendo Switch 2 + Expansion Pack in de Nintendo 64 bibliotheek. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

Nintendo heeft onlangs via sociale kanalen een update gedeeld over enkele toevoegingen aan Nintendo Switch Online + Expansion Pack. In december 2025 worden Rayman 2: The Great Escape en Tonic Trouble toegevoegd aan de digitale bibliotheek. Beide games zijn afkomstig van Ubisoft.

Terwijl Ubisoft Rayman ondertussen al vergeten is en misschien zelfs begraven heeft, moeten we het doen met onder andere de oude klassiekers. Je hoeft niet meer je Nintendo 64 af te stoffen om aan de slag te gaan met Rayman 2, want de game komt deze maand naar NSO+, waardoor je deze op je Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 kunt spelen. Indien je vandaag of eerder de Analogue 3D hebt besteld, kun je natuurlijk ook daarop wachten om binnenkort Rayman (en andere N64-games) op cartridge te spelen, maar dan in 4K.

Tonic Trouble verscheen voor The Great Escape, maar na de eerste Rayman. Het is een game die verdacht veel lijkt op Rayman 2 en daarom bestaat de misconceptie dat Tonic Trouble een soort van prototype was voor de tweede Rayman-game die voor het eerst naar 3D overstapte, maar daar is niets van waar. Uiteraard zou je kunnen stellen dat Ubisoft Montpellier enorm veel heeft geleerd van Tonic Trouble en al deze lessen heeft toegepast in Rayman 2. Hierdoor lijken de titels in veel opzichten best op elkaar, maar hebben ze uiteindelijk niets met elkaar te maken.