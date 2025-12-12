Tomb Raider: Catalyst aangekondigd tijdens The Game Awards

In 2027 kunnen we genieten van een nieuwe Tomb Raider game onder de naam Catalyst. Tijdens The Game Awards laat Crystal Dynamics een korte teaser zien.

De komst van meer Tomb Raider nieuws werd al als gerucht de wereld in geroepen, maar nu lijkt het echt zo te zijn. Catalyst gaat een compleet nieuwe game zijn voor de oude Lara Croft. Check de teaser hier beneden.

”The legendary Lara Croft returns in Tomb Raider: Catalyst, the next all-new entry in the Tomb Raider series, coming in 2027.”

Meer weten we nog niet over de nieuwe Tomb Raider.